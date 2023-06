Prezydent Andrzej Duda reaguje na Świątek w finale Roland Garros. Sypią się gratulacje

Nie do wiary, jak wyglądała Iga Świątek jako dziecko. Zdjęcie wypłynęło tuż po jej triumfie w Paryżu

Ale to był trzysetowy bój! Iga Świątek i Karolina Muchova dały kibicom niesamowite emocje. Blisko trzygodzinne spotkanie rozgrzało publiczność do czerwoności. Polka zaczęła fenomenalnie od wygranego 6:2 pierwszego seta. Druga partia obfitowała w przełamania z obu stron i ostatecznie to Muchova wygrała partię 7:5. Iga Świątek wygrała trzeciego seta 6:4 i trzeci raz triumfowała w Roland Garros. Jak reagowali internauci, dziennikarze i sportowcy?

Łukasz "Juras" Jurkowski

Żelisław Żyżyński, dziennikarz

Przez kolejnych 5 tygodni - przynajmniej! - na pierwszym miejscu rankingu WTA nic się nie zmieni!Ależ ta dziewczyna dokonała dziś wielkich rzeczy! Wyszarpała, pokonała rywalkę i własne słabości. Coś pięknego! 🇵🇱🔝🔥🎾 https://t.co/kAHhQT2UtU— Żelisław Żyżyński (@ZelekZyzynski) June 10, 2023

Paweł Jóźwiak

Iga Świątek 👏👏👏🇵🇱🇵🇱🇵🇱🔥🔥🔥— Paweł Jóźwiak 💯 🇵🇱 (@JozwiakPawe) June 10, 2023

Michał Białoński

Brawo Iga, za nerwy ze stali w trzecim secie, trzeci triumf z rzędu na @rolandgarros ✌️💪Ale gdzie głowa uciekła w drugim secie, przy prowadzeniu 3-0, o tym się nawet filozofom nie śniło— Michał Białoński (@MiBiBialonski) June 10, 2023

Przemysław Garczarczyk

Nie grasz meczu życia (nawet w pobliżu!) ale wygrywasz i tylko to się liczy: 6-2 5-7 6-4 Igi Świątek z Karoliną Muchowa w finale @rolandgarros2020: 🏆 2022: 🏆2023: 🏆W 3 wygranych turniejach w Paryżu, Polka straciła w sumie DWA sety. Mając 22 lata, Iga jest już w historii… pic.twitter.com/prDQaNrnyf— przemek garczarczyk (@garnekmedia) June 10, 2023

Aldona Marciniak

1GA!🤩— Aldona Marciniak (@AldonaMarciniak) June 10, 2023

Andrzej Duda