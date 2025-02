Tak mieszka Iga Świątek. Będziecie przecierać oczy ze zdumienia, gdzie te luksusy? [ZDJĘCIA]

Dla Igi Świątek to bardzo pracowity czas. Po przerwie po Australian Open przyszedł czas na serię gier na Bliskim Wschodzie – najpierw turniej w Katarze, a potem w Dubaju. W Katarze Świątek zawsze czuła się doskonale (wygrała ten turniej trzy razy z rzędu), a w tym roku również idzie jak burza. Jest już w półfinale, w którym zmierzy się z Jeleną Ostapenko.

Świątek - Ostapenko gdzie oglądać? Kiedy mecz Polki w półfinale WTA Katar?

Dla Igi Świątek to wciąż rywalka nie do pokonania. Panie grały przeciwko sobie do tej pory czterokrotnie i wszystkie te mecze wygrała Łotyszka. Wiadomo, że tym razem również będzie ciężko, ale wszyscy polscy kibice z pewnością wierzą, że w końcu Idze uda się pokonać tę niewygodną rywalkę. Początek spotkania o godzinie 15:00 w piątek 14 lutego 2025 roku. Transmisja meczu w Canal+Sport 2. Super Express przeprowadzi relację na żywo z tego spotkania.

Jelena Ostapenko przed meczem z Igą Świątek w półfinale WTA Doha. Ta reakcja mówi wszystko

Jak widać, Iga Świątek znów jest na zagranicznym turnieju. W domu bywa bardzo rzadko, ale kiedy już jest, stara się odpoczywać i trochę potrenować. Na jej mediach społecznościowych możemy dostrzec kilka zdjęć, na których widać, jak mieszka w Polsce. W domu w Raszynie nie widać luksusów ani złotych klamek. Choć Świątek to milionerka, to wciąż stara się żyć normalnie, jak zwykła 24-latka.

Gdzie mieszka Iga Świątek? Nie wybrała Monte Carlo

Choć Świątek mogłaby mieszkać w Monte Carlo, co robi wielu tenisistów (na przykład Hubert Hurkacz), to wciąż tego nie robi. Po pierwsze, w domu przebywa rzadko, a po drugie – jak widać – woli spędzać czas w Polsce, niż w luksusach. Czasem jednak nie może od niego uciec, szczególnie podczas zagranicznych wakacji. Siłą rzeczy podczas urlopów trafia do hoteli, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Ale należy jej się! Sama zapracowała na to ciężką pracą na treningach i korcie, a teraz zbiera tylko plony.