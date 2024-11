Na pytanie PAP, czy jest zadowolony z gry Igi Świątek w Rijadzie, belgijski szkoleniowiec odpowiedział bez ogródek: – Mam mieszane uczucia. Wiedzieliśmy, że po dwóch miesiącach przerwy w rywalizacji przyjazd do Arabii Saudyjskiej i gra w tym turnieju nie będą łatwe. Iga wygrała dwa z trzech meczów. W przegranym spotkaniu z Coco Gauff mogła zagrać trochę lepiej. Tutaj nasze oczekiwania były większe. Oczywiście, mieliśmy nadzieję na lepszy wynik w turnieju – przyznał Fissette i zauważył, że jego podopieczna robiła pomału postępy.

Iga Świątek mówi o 47 błędach w meczu z Coco Gauff. „To nie jest mój styl, jestem zardzewiała w głowie”

Iga Świątek w trudnej sytuacji w WTA Finals Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– W ostatnim meczu z Darią Kasatkiną, już było widać poprawę gry i progres – skomentował. – Iga potrzebuje rozegrać kilka meczów, aby wznieść się na swój najwyższy poziom. Dlatego mieliśmy nadzieję zobaczyć Igę w najlepszej wersji w półfinale. Niestety, nie zakwalifikowała się do tej fazy.

Iga Świątek komentuje porażkę Gauff z Krejcikovą! Już jaśniej się nie da!

Fissette nie ukrywał, że w ciągu dwóch tygodni, jakie minęły od czasu, gdy związał się współpracą ze Świątek, nie miał jeszcze szans wprowadzić większych zmian w jej grze. – Zbyt mało czasu razem spędziliśmy – podkreślił. – Ten czas poświęciłem na poznanie Igi i jej zespołu. To były obserwacje, analizy, rozmowy i przygotowywanie planów na przyszłość.

Będą pracować ze Świątek w Warszawie

Na temat dalszej pracy z najlepszą polską tenisistką i przygotowań do kolejnego sezonu Fissette powiedział: – Przez cały okres przygotowawczy będę razem z Igą. To bardzo ważny czas w roku, bo będę miał możliwość wprowadzenia kilku zmian czy dopracowania pewnych detali w jej grze. Nad tym będziemy wspólnie pracować w Warszawie. W grudniu polecimy do Abu Zabi, gdzie odbędzie się turniej pokazowy. Stamtąd przeniesiemy do Sydney na United Cup.

Iga Świątek i Maja Chwalińska przechytrzyły rywalki! To WIDEO jest już hitem!

Wim Fissette wie też już, jakie zadania stają przed nim jako nowym trenerem Igi Świątek i nad czym powinni wspólnie popracować.

– Będziemy chcieli jeszcze bardziej podnieść jej poziom gry. Czy będzie to widoczne gołym okiem? Mam taką nadzieję – przekazał szkoleniowiec. – To będzie polegało na systematycznej, konsekwentnej pracy. Od grudnia będziemy poprawiać pewne elementy krok po kroku. Ona ciągle musi udoskonalać i poprawiać swoją grę. Oczywiście świetnie gra na kortach ziemnych, ale potrafiła również zagrać wspaniałe spotkania na szybkich nawierzchniach. Powinna myśleć, aby w każdym momencie być coraz lepszą zawodniczką. Na pewno większą uwagę będziemy przykładać do turniejów na twardych kortach.

Mecz Polska - Hiszpania tenisistek zostanie przełożony? Malaga szykuje się na powódź!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie

Fissette: Iga jest wyjątkowa

Bez względu na wielkie wyzwania, jakie go czekają w pracy z czołową tenisistką globu, Fissette nie może się nachwalić podejścia swojej zawodniczki do tenisa.

– Ona na kort wnosi silną osobowość, jaką chciałbym widzieć u swojego podopiecznego jako trener – wyznał. – Widząc taką cechę, chce się pracować z taką zawodniczką. Ona wciąż uwielbia podnosić swój poziom. Widzę też u niej ogromny entuzjazm do pracy i treningów. Jej poziom skupienia jest najwyższy od pierwszej do ostatniej piłki, niezależnie od rywalki i bez względu na to, czy wygrywa 5:0, czy przegrywa 0:5, utrzymuje tę samą intensywność. Iga jest wyjątkowa. To mistrzyni, która jest na bardzo wysokim poziomie mentalnym – stwierdził Fissette.