Gorzkie wyznanie Huberta Hurkacza. Dlatego nie ma partnerki. Ciemna strona tenisa

Czy Hubert Hurkacz ma dziewczynę?

Kończący się sezon był dla Huberta Hurkacza wyjątkowo pechowy. Tuż przed igrzyskami olimpijskimi, podczas Wimbledonu, doznał kontuzji kolana, która wykluczyła go z udziału w najważniejszej sportowej imprezie czterolecia. W tych trudnych chwilach wspierali go najbliżsi, zwłaszcza rodzice i młodsza siostra Nika. Wrocławianin otrzymał od nich ważne wsparcie, dzięki któremu jeszcze w sierpniu wrócił na kort. Dzięki rodzinie mógł poczuć, że nie jest sam, jak wydaje się przez zdecydowaną większość kariery tenisisty. Wynika to ze specyfiki tej dyscypliny, o czym mówił zresztą sam Hurkacz w niedawnej rozmowie z "Vivą!". 27-latek przyznał, że jest wręcz skazany na samotność.

Hurkacz nie ma czasu na miłość

- Tenisiści w pewnym stopniu są skazani na samotność. Sami walczymy na korcie. Sami odnosimy zwycięstwa, ale też sami ponosimy porażki. Za wszystko jesteśmy odpowiedzialni sami - powiedział w rozmowie z tym magazynem tenisista. Można powiedzieć, że w pewnym sensie nawet zazdrości rówieśnikom wiodącym normalne życie.

- Żaden tenisista w moim wieku nie ma szans na spędzenie czasu w taki sposób jak jego rówieśnicy. Praktycznie co tydzień jesteśmy w innym miejscu, ciągle w podróży, hotelu. Musimy być idealnie przygotowani fizycznie do grania, więc na normalne rozrywki w czasie sezonu nie ma szans - dodał, choć zaznaczył, że dzięki temu może robić to, co kocha. A to również jest ważne w życiu.

Kiedy kolejny mecz Hurkacza?

Dla Hurkacza sezon 2024 zakończył się już pod koniec października w Paryżu. Wcześniej miał miesięczną przerwę po turnieju w Tokio i teraz skupia się na przygotowaniach do kolejnego sezonu. Ten rozpocznie od występu w barwach reprezentacji Polski w United Cup u boku m.in. Igi Świątek. Wyjątkowy drużynowy turniej rozpocznie się w Australii 27 grudnia i potrwa do 5 stycznia. Wcześniej Hurkacz - podobnie jak Świątek - zaprezentuje się w pokazówce World Tennis League w Abu Zabi (19-22 grudnia). Polacy trafili do jednego zespołu z Barborą Krejcikovą i Casperem Ruudem, a w pozostałych drużynach są m.in. Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Daniił Miedwiediew i wracający Nick Kyrgios.