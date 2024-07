Niebywałe, co spotkało siostrę Huberta Hurkacza. Wieści rozeszły się błyskawicznie. Pojawiło się oficjalne potwierdzenie

Szokujące wieści w sprawie polskiej kandydatki do olimpijskiego medalu. Co za wpadka, Paryż nie dla niej!

Co za czarna seria...

Dużą niewiadomą jest najbliższa przyszłość Huberta Hurkacza. Jeszcze kilka tygodni temu z wielkim optymizmem podchodzono do jego występu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a największe nadzieje związane były z występem wrocławianina w mikście z Igą Świątek. Wróżyło się, że polska para może sięgnąć nawet po medal. Sytuacja zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni po tym, jak Hurkacz doznał kontuzji kolana podczas meczu II rundy Wimbledonu. Uraz od początku wyglądał na poważny, a obecnie nie jest jasne, co dokładnie stało się tenisiście.

Siostra Huberta Hurkacza na igrzyskach w Paryżu?

Niemniej nadal nie ma komunikatu, że Hurkacz miałby nie wystąpić na igrzyskach, co wydaje się być pozytywnym akcentem całej sytuacji, choć może się to zmienić w ułamku sekundy. Na razie wszystko przygotowywane jest tak, jakby tenisista miał się udać do Paryża. W poniedziałek pojawiła się oficjalna lista zawodników, którzy wystąpią na kortach Rolanda Garrosa podczas igrzysk.

Co ciekawe, na oficjalnej liście współpracowników zespołu tenisowego jest również Nika Hurkacz. Młodsza siostra 27-latka również uprawia tenis i niedawno zadebiutowała na zawodowym korcie. Jaką rolę miałaby pełnić 17-latka w Paryżu? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami Hurkacza, Nika byłaby jego sparingpartnerką. Dla młodej zawodniczki nawet taka forma udziału w igrzyskach byłaby zapewne wielkim przeżyciem.