i Autor: AP Iga Świątek - Xiyu Wang Relacja NA ŻYWO WTA Madryt Świątek - Wang WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Tenis

Tylko Iga Świątek tego dokonała. Co za liczby w tym wieku, to prawdziwa królowa

KLS 13:15 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Iga Świątek jest w Madrycie, gdzie gra swój drugi turniej na kortach ziemnych w tym roku. W Stuttgarcie doszła do półfinału, w Hiszpanii marzy jej się triumf w całej imprezie, bowiem w tam jeszcze nie sięgnęła po tytuł. Kibice tenisa wiedzą, że Polka to prawdziwa "Królowa mączki", ma to swoje potwierdzenie w liczbach, którym przyjrzeli się specjaliści z Opty.