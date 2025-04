To nie była Pestka dla Radomiaka

Do przerwy było bez bramek, ale za to w drugiej działo wiele wiele. Po godzinie gry Radomiak jako pierwszy zadał cios. Z rzutu rożnego dośrodkował Rafał Wolski. Kapitan zrobił to perfekcyjnie, bo jego podanie na gola głową zamienił Kamil Pestka. Jednak Puszcza nie poddała się i w końcówce wyrównała. Zrobił to Antoni Klimek, który będąc na polu karnym zaskoczył bramkarza rywali strzałem po ziemi przy prawym słupku. Tyle że riposta Radomiaka była błyskawiczna. Zza pola karnego huknął Michał Kaput i wyprowadził ekipę przyjezdnych na prowadzenie.

Puszcza zaskoczyła wyrzutem z autu

Sędzia doliczył pięć minut. W pierwszej minucie z autu piłkę wyrzucił Dawid Abramowicz, który ma za sobą występy w Radomiaku. Po jego wyrzucie zrobiło się zamieszanie na polu karnym. Obrońcy gości stracili czujność, a najszybszy i najsprytniejszy okazał się Roman Jakuba. W ten sposób Puszcza wydarła Radomiakowi wygraną. Podopieczni trenera Tomasza Tułacza zajmują 15. miejsce, ostatnie bezpiecznie nad strefą spadkową. Radomiak jest na 13. pozycji i ma przewagę ośmiu punktów nad drużynami zagrożonymi degradacją.

Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom 2:2

Bramki:

0:1 Kamil Pestka 69. min, 1:1 Antoni Klimek 85. min, 1:2 Michał Kaput 86. min, 2:2 Roman Jakuba 90. min

Żółte kartki:

Dawid Abramowicz, Jakub Serafin, Jani Atanasov, Piotr Mroziński (Puszcza Niepołomice) - Rafał Wolski, Christos Donis, Michał Kaput (Radomiak Radom)

Sędziował: Tomasz Kwiatkowski. Widzów: 2 000

Puszcza Niepołomice: Kewin Komar - Piotr Mroziński, Dawid Szymonowicz, Roman Jakuba, Dawid Abramowicz - Konrad Stępień, Jakub Serafin (74. Mateusz Radecki), Jani Atanasov (88. Jakub Stec), Hubert Tomalski (74. Jakov Blagaic), Mateusz Cholewiak (63. Antoni Klimek) - Gierman Barkowskij (63. Michalis Kosidis)

Radomiak Radom: Maciej Kikolski - Marco Burch, Saad Agouzoul, Kamil Pestka - Jan Grzesik, Christos Donis (65. Paulius Golubickas), Michał Kaput, Paulo Henrique (73. Steve Kingue) - Roberto Alves (84. Bruno Jordao), Abdoul Tapsoba (65. Renat Dadasov), Rafał Wolski (73. Osvaldo Capemba Capita)

Piłkarze Puszczy potrzebują punktów w walce o utrzymanie w lidze. Tym razem zremisowali 2:2 u siebie z Radomiakiem w 29. kolejce. Końcówka spotkania była pełna dramaturgii. Padły w niej trzy gole. Deydujący cios należał do Puszczy, która po raz kolejny pokazała, że walczy do końca.

