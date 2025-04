Marcin Najman poświęcił wielkanocny koszyczek w Wielką Sobotę. Wielu Polaków zdziwi się, co tam się znalazło

Zmiana w walce wieczoru XTB KSW 106! Parnasse z nowym rywalem

Kibice MMA w Polsce już nie mogą doczekać się na nadchodzącą galę XTB KSW 105. W akcji zobaczymy m.in. Artura Szpilkę, który zmierzy się z Errolem Zimmermanem, Mariusza Pudzianowskiego walczącego z Eddiem Hallem, a w walce wieczoru Andrzej Grzebyk będzie chciał zrewanżować się Adrianowi Bartosińskiemu za porażkę na gali KSW 67. Stawką będzie oczywiście dzierżony przez „Bartosa” pas wagi półśredniej. Mimo że nie odbyła się jeszcze gala KSW 105, to znamy już zawodników, którzy walczyć będą na kolejnym wydarzeniu. Na gali XTB KSW 106, która odbędzie się we Francji. W takim wypadku nie mogło na niej zabraknąć Salahdine'a Parnasse'a, który pochodzi właśnie z tego kraju i jest jedną z największych gwiazd federacji. Na niespełna miesiąc przed wydarzeniem (10 maja) doszło do dużej zmiany w walce wieczoru.

Salahdine Parnasse, mistrz kategorii piórkowej oraz lekkiej, miał w Lyonie bronić pasa w wyższej kategorii przed zakusami Marcina Helda (3. w rankingu wagi lekkiej). Polak wypadł z karty walk z powodu kontuzji i KSW postanowiło, że zastąpi go... 4. w rankingu Marian Ziółkowski. W przeszłości Ziółkowski miał bronić pasa wagi lekkiej przed Parnassem na gali XTB KSW: Colosseum 2, jednak z powodu kontuzji nie wystąpił na tej gali i zwakował pas. W ten sposób Francuz bez pojedynku został podwójnym mistrzem KSW.

Taka decyzja wymaga jednak dalszych zmian, ponieważ Marian Ziółkowski i tak miał walczyć na gali w Lyonie – zmierzyć się miał z 7. w rankingu Aymardem Guihem. KSW przekazało, że nowy rywal dla Guiha będzie ogłoszony w późniejszym terminie.