US Open PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek za ćwierćfinał US Open 2024 Nagrody pieniężne

To z nią może zagrać Iga Świątek w ćwierćfinale US Open. Znają się jak łyse konie, w ostatnim meczu urwała Polce tylko jednego gema

Trwa US Open. Tenisowe gwiazdy w Nowym Jorku walczą o jeszcze większe pieniądze niż rok temu. Już za sam występ w 1. rundzie US Open Amerykanie zapłacą po 100 tys. dolarów (rok temu 81,5 tys. dolarów). Mistrzowie turniejów singlowych zagraną po 3,6 mln dolarów! To o aż 600 tys. dolarów więcej niż w ubiegłym roku. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale, za co zarobiła 530 tys. dolarów.

US Open PREMIE Nagrody pieniężne

Tytułów mistrzów US Open bronili Novak Djoković i Coco Gauff. Serb już odpadł, a Amerykanka gra dalej, ale wyżej ocenianie są szanse Aryny Sabalenki czy Igi Świątek. Polka dw lata temu triumfowała w Nowym Jorku, ale rok temu odpadła już w 4. rundzie. - Na pewno w zeszłym roku czułam, że mam wiele rzeczy do obrony, jak pozycję nr 1 na świecie, wszystkie moje punkty, a także sam tytuł - powiedziała Iga Świątek przed pierwszym meczem w US Open 2024. - Czułam, że mam dużo bagażu na ramionach. W tym roku jest trochę inaczej. Teraz po prostu staram się skupić na tym, co powinnam zrobić, aby grać jak najlepszy tenis. Moje oczekiwania nie są tak wysokie w porównaniu z zeszłym rokiem. Dlatego spróbuję skupić się na tym, aby wszystko robić krok po kroku i nie brać na siebie zbyt dużego bagażu - dodała Iga Świątek.

US Open 2024 PREMIE Nagrody pieniężne w turniejach singlowych (kwoty w USD)

1. runda – 100 000

2. runda – 140 000

3. runda – 215 000

4. runda – 325 000

1/4 finału – 530 000

1/2 finału – 1 000 000

Finaliści – 1 800 000

Zwycięzcy – 3 600 000 dolarów

