W XXI wieku Iga Świątek nie ma sobie równych! Za jej plecami siostry Williams, Hingis, Szarapowa czy Henin

Świątek w finale Indian Wells pokonała Marię Sakkari 6:4, 6:0. Dla Polki był to już 50. mecz w karierze z tenisistką z czołowej "10" rankingu WTA - raszynianka z tych 50 potyczek wygrała aż 36, co daje jej 72 procentową skuteczność w takich bataliach. I jak się okazuje jest to najlepszy wynik w XXI wieku!

Iga Świątek lepsza od Sereny Williams, Justin Henin i Marii Szarapowej

Jeden z fanów zakochany po uszy w tenisie zamieścił na stronie tennisforum.com ciekawą tabelę, w której pod lupę wziął właśnie mecze światowych gwiazd z rywalkami z czołowej "10" rankingu. W grę wchodziły tylko zawodniczki, które w tym stuleciu zgarnęły co najmniej dwa wielkoszlemowe tytuły lub przez co najmniej tydzień zajmowały pierwsze miejsce w zestawieniu WTA. Po selekcji okazało się, że w XXI wieku takich tenisistek było 25. I wśród tych 25 nazwisk właśnie Świątek jest numerem jeden!

Oczywiście tenisistki za jej plecami rozegrały zdecydowanie więcej potyczek z rywalkami z czołowej "10", ale jeśli chodzi o skuteczność w takich spotkaniach, to Polka nie ma sobie równych. Zestawienie powstało 18 marca i na ten dzień Świątek wyprzedzała Serenę Williams (71,2 proc. wygranych meczów z TOP-10), Justin Henin (60,6 proc.), Marię Szarapową (58,4 proc.) oraz Martinę Hingis (58,3 proc.).

A tak prezentuje się całe zestawienie:

i Autor: tennisforum.com Gwiazdy tenisa w meczach z rywalkami z TOP10 rankingu WTA