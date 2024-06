Wiadomo już, co się dzieje z Igą Świątek! To nagranie rozwiało wątpliwości

Iga Świątek kolejny turniej zagra dopiero na początku lipca i będzie to od razu wielkoszlemowy Wimbledon. Po czwartym już triumfie w Roland Garros najlepsza tenisistka na świecie zgodnie z przewidywaniami wycofała się z turnieju WTA 500 w Berlinie, stawiając na niezbędny odpoczynek. Nie zgłosiła się również do innych poprzedzających Wimbledon zawodów na trawie. "Iga po niezbędnym odpoczynku, który ciągle trwa, wróci na kort, aby przygotować się do Wimbledonu. Będzie to jedyny turniej na trawie, który zagra w tym roku" - przekazał informację "Super Expressowi" zespół liderki rankingu WTA.

Iga Świątek już trenuje na trawie! Pojawiło się nagranie

Iga Świątek wyskoczyła nawet do Wielkiej Brytanii na koncert Taylor Swift, jej ulubionej artystki. Laba już się jednak skończyła, a mistrzyni wznowiła treningi. Gwiazda ćwiczy na trawie, na obiektach Okęcie Tennis Club. Iga Świątek trenowała już tam wcześniej w tej części sezonu i teraz też oswaja się z trawiastą nawierzchnią na Okęciu. Poniżej nagranie wideo.

