Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej? Plany startowe na trawie 2024

Iga Świątek w tym sezonie rozegrała już 49 meczów. Polka ma za sobą efektowną serię 19 zwycięstw na mączce (kolejno w Madrycie, w Rzymie i w paryskim Roland Garros), ale wszystko ma swoją cenę. Niesamowita regularność Igi Świątek w odnoszeniu sukcesów sprawia, że liderka rankingu WTA gra ostatnio dużo więcej meczów niż jej rywalki. Dlatego potrzebuje odpoczynku przed kolejną intensywną częścią sezonu - rywalizacją na trawie i igrzyskami w Paryżu.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny turniej WTA? Najbliższy turniej na trawie

Iga Świątek poinformowała, że nie zagra w rozgrywanym na kortach trawiastych turnieju WTA 500 w Berlinie. Niemcy miesiąc temu z dumą ogłosili, że polska liderka rankingu WTA potwierdziła występ i byłaby to prawdziwa gratka również dla polskich kibiców, bo Berlin jest przecież blisko naszej granicy. Na dodatek turniej zostanie rozegrany w dniach 17-23 czerwca czyli w trakcie Euro 2024. A 21 czerwca Polska zagra właśnie na Stadionie Olimpijskim w Berlinie z Austrią.

Już pod finale Roland Garros Iga Świątek przyznała jednak, że nie wie, czy wystąpi w Berlinie. - Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, czy tam zagram. Nie rozmawiamy o takich rzeczach w trakcie turnieju i nie miałam nawet okazji spytać się o to trenera. Na pewno teraz będę miała kilka dni wolnego, a trener potem zasugeruje mi, jaką podjąć decyzję. Czy postawić na większą liczbę meczów na trawie, czy skupić się na odpoczynku i treningach - powiedziała w trakcie konferencji prasowej.

Teraz wiadomo już, że Iga Świątek w Berlinie nie zagra. - Z powodu ogólnego zmęczenia fizycznego i psychicznego po intensywnych 9 tygodniach niestety muszę wycofać się z turnieju w Berlinie, aby odpocząć i zregenerować się - cytuje Igę Świątek organizator turnieju. Decyzja Polki jest jak najbardziej zrozumiała i należało się jej spodziewać. Liderka rankingu w ciągu 57 dni rozegrała aż 24 spotkania. To potężna dawka tenisa.

Kiedy gra Iga Świątek następny mecz? Plany startowe na trawie 2024

Iga Świątek na pewno zagra na Wimbledonie (1 lipca). Czy Polka wystąpi jeszcze przed londyńskim Szlemem w turnieju WTA, żeby ograć się na trawie? W dniach 23-24 czerwca ruszają dwa turnieje WTA 500 - w Bad Homburg (Iga grała tam rok temu) i w Eastbourne. Liderka rankingu WTA do żadnego z nich nie jest zgłoszona. W każdej chwili mogłaby się zgłosić, a organizatorzy z radością przyznaliby jej wtedy dziką kartę. Jednak zespół Igi Świątek nie planuje takich ruchów. "Iga po niezbędnym odpoczynku, który ciągle trwa, wróci na kort, aby przygotować się do Wimbledonu. Będzie to jedyny turniej na trawie, który zagra w tym roku" - przekazał informację "Super Expressowi" zespół Igi Świątek.

Iga Świątek - potwierdzone plany startowe

1 lipca - Wimbledon

27 lipca - igrzyska w Paryżu

