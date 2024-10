Wpadka Magdy Linette. Polka odpadła już w pierwszej rundzie! Wystarczyły dwa sety

Aryna Sabalenka ograła Coco Gauff! To fatalny wynik dla Igi Świątek!

Magda Linette przegrała z Czeszką Kateriną Siniakovą 2:6, 4:6 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego WTA 500 na kortach twardych w chińskim Ningbo. Mecz trwał godzinę i 20 minut.

Linette przyjechała do Ningbo z Wuhan, gdzie w minionym tygodniu po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału imprezy rangi WTA 1000. Dało to jej awans na 40. miejsce w światowym rankingu. Tuż za nią plasuje się Siniakova.

We wtorek tenisistka z Poznania bardzo słabo serwowała. W pierwszym secie nie wygrała ani jednego gema przy własnym podaniu. Drugi zaczęła podobnie, ale szybko odrobiła stratę i do stanu 4:4 gra była wyrównana. W dziewiątym secie Linette ponownie nie wykorzystała własnego serwisu, a w dziesiątym rywalka zakończyła pojedynek, wykorzystując trzeciego meczbola. Czeszka odniosła drugie zwycięstwo w ich piątym starciu.

Linette była jedyną polską tenisistką na starcie w Ningbo.

Wynik meczu 1. rundy:

Katerina Siniakova (Czechy) - Magda Linette (Polska) 6:2, 6:4.