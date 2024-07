WTA 125 Polish Open w Warszawie. Maja Chwalińska walczyła dzielnie, jak wypadł polski debel?

Z kwalifikacji po wygraną

Alycia Parks (24 l.) do turnieju WTA 125 Polsih Open (pula nagród 115 tys. dolarów) w Warszawie dostała się z kwalifikacji. Jednak nie przeszkodziło to jej w wygraniu całej imprezy. Tym większe należą się jej słowa uznania za to, co osiągnęła. Amerykanka w finale pokonała Mayę Joint, choć nie przyszło jej to tak łatwo. Wszystko rozstrzygnęło się w trzech setach. Ostatecznie zwyciężyła 4:6, 6:3, 6:3.

Polski debel najlepszy

Apetyt na triumf w stolicy miała Maja Chwalińska, która ostatnio poczynała sobie wyśmienicie. Dotarła do półfinału, w którym jej świetną passę – trzynastu wygranych z rzędu - zakończyła wspomniana powyżej finalistka Joint (6:2, 2:6, 6:0). Polki triumfowały za to w deblu. W finale nasz duet Weronika Falkowska i Martyna Kubka poradziły sobie z parą Celine Naef (Szwajcaria)/Nina Stojanović (Serbia) zwyciężając 6:4, 7:6(5).

Debel Weronika Falkowska i Martyna Kubka wygral turniej WTA 125 Polish Open w Warszawie. W finale zawodniczki LOTTO PZT Team pokonały 6:4, 7:6 (7-5) Szwajcarkę Celine Naef i Serbkę Ninę Stojanović. @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/dq5nMxS1qh— Polski Związek Tenisowy (@pzt_tenis) July 26, 2024

