Co za słowa!

To będzie kluczowe dla Igi Świątek. Ekspertka nie ma wątpliwości! Wskazała na te rzeczy

Aryna Sabalenka zrobiła to jako pierwsza! Ważny krok już za nią. Jak odpowie Iga Świątek?

WTA Finals 2024 rozgrywane są w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Ten kraj tradycyjnie już wyłożył na stół gigantyczne pieniądze, przekonując władze WTA do podpisaniu kontraktu na trzy lata. Pula nagród w WTA Finals to aż 15,25 mln dolarów, co jest rekordem jeżeli chodzi o te prestiżowe rozgrywki. Poprzednio największą pulę nagród miały WTA Finals 2019 w Shenzhen - 14 mln dol. Po pandemii i zerwaniu kontraktu z Chińczykami (wycofał się główny sponsor) pieniądze w kolejnych Turniejach Masters były już dużo mniejsze. Ostatnio w WTA Finals 2023 w Cancun niepokonana w całym turnieju Iga Świątek zarobiła nieco ponad 3 mln dolarów. Teraz może zgarnąć 5,155 mln dolarów.

WTA Finals PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek?

Iga Świątek i pozostałe finalistki zarabiają pieniądze już za samo rozgrywanie meczów. Nawet przy komplecie trzech porażek tenisistka zgarnie 335 tys dolarów. Każde zwycięstwo w grupie to kolejne 350 tys. dolarów. Wygrana w półfinale warta jest kolejne 1,27 mln dol., a w finale - 2,5 mln dolarów. Poniżej lista premii w WTA Finals 2024 w Rijadzie.

Ile zarobiła Iga Świątek w WTA Finals 2024 Premie, nagrody pieniężne

Zwycięstwo w finale - 2,5 mln dolarów

Zwycięstwo w półfinale - 1,27 mln dolarów

Zwycięstwo w grupie - 350 tys. dolarów

Za udział - 335 tys. dolarów

Rezerwowa - 140 tys. dolarów

Niepokonana mistrzyni - 5,155 mln dolarów

Za udział

jeden rozegrany mecz - 225 tys. dolarów

dwa rozegrane mecze - 275 tys. dolarów

trzy rozegrane mecze - 335 tys. dolarów

Rezerwowa

zero rozegranych meczów - 140 tys. dolarów

jeden rozegrany mecz - 200 tys. dolarów

dwa rozegrane mecze - 250 tys. dolarów

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej