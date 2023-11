WTA Finals Iga Świątek - Coco Gauff Kiedy mecz? O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? TERMINARZ, WYNIKI

Iga Świątek wyprzedzi Arynę Sabalenkę w rankingu WTA? Co się musi stać w WTA Finals, żeby Polka została numerem 1? [ANALIZA]

Iga Świątek kolejny mecz w WTA Finals zagra z Coco Gauff. Panie powalczą dzisiaj wieczorem. Przed nami kolejne starcie dwóch mistrzyń wielkoszlemowych - Polka wygrała w tym sezonie Roland Garros, a Amerykanka US Open. Będzie to pojedynek o prowadzenie w grupie i praktycznie już pewny awans. Jest już plan gier. Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w WTA Finals w Cancun zostanie rozegra w środę 1 listopada o godzinie 23. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek ma coraz większe szanse odzyskać prowadzenie w rankingu. To dlatego, że Aryna Sabalenka przegrała w minioną noc 4:6, 3:6 z Jessicą Pegulą. W ostatniej serii meczów zagra o być albo nie być z Jeleną Rybakiną. Jeżeli przegra, odpadnie z rywalizacji. Pewna awansu z pierwszego miejsca jest już Pegula. Wiadomo już, że Iga Świątek odzyska prowadzenie w rankingu WTA po WTA Finals jeżeli:

a) wygra cały turniej z bilansem 2-1 lub 3-0 w grupie, a Sabelenka nie awansuje do finału

b) wygra cały turniej z bilansem 1-2 w grupie, a Sabalenka nie wyjdzie z grupy

Iga Świątek zagra z Coco Gauff już po raz dziesiąty. Bilans rywalizacji Świątek - Gauff to 8-1 dla Igi. Polka wygrała pierwsze siedem meczów z Amerykanką, nie tracąc w nich ani jednego seta. Potem górą była Coco Gauff, która pokonała Igę Świątek niedawno 7:6, 3:6, 6:4 w półfinale WTA Cincinnati. Później poszła za ciosem, wygrywając US Open i wskakując na 3. miejsce w rankingu. Polka przerwała jej zwycięską serię, ogrywając ją w półfinale w Szanghaju 6:2, 6:3. Atutem 19-letniej Coco Gauff jest mocny płaski serwis. Bardzo dobrze gra też przy siatce. Słabszą stroną jest jej forhend, co Iga często wykorzystuje w ich pojedynkach, atakując tę stronę.

Iga Świątek na otwarcie rywalizacji w WTA Finals 2023 w Cancun pokonała 7:6(3), 6:0 Marketę Vondrousovą. Polka kiepsko zaczęła mecz z czeską mistrzynią Wimbledonu. Słabo serwowała (w sumie tylko 56. proc. trafianego pierwszego podania) i popełniała dużo błędów. Przegrywała już 2:5, ale odrobiła straty i wygrała tę partię 7:6. W drugim secie Iga Świątek dominowała już na korcie, a Vondrousova opadła z sił i straciła ochotę do gry. - Szczerze mówiąc, nawet w pierwszej części meczu nie czułem, że gram źle. Po prostu czułam, że popełniałem błędy przy ostatnich uderzeniach w wymianie. Poczułem, że na pewno jest co poprawić, ale nie musiałam wiele zmieniać. Chciałem więc grać bardziej precyzyjnie i solidnie, a nie grać ryzykownie - tłumaczyła Iga, która potrzebowała czasu, żeby przywyknąć no piłek i warunków.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w WTA Finals w Cancun zostanie rozegrany w środę 1 listopada października. Czekamy na plan gier. Początek mecz Iga Świątek - Coco Gauff o godzinie 23 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA Finals w Cancun na antenie Canal+ Sport.

WTA Finals 2023 Terminarz, wyniki, godziny meczów

niedziela, 29 października

J. Rybakina - J. Pegula 5:7, 2:6

A. Sabalenka - M. Sakkari 6:0, 6:1

poniedziałek, 30 października

I. Świątek - M. Vondrousova 7:6, 60

C. Gauff - O. Jabeur 6:0, 6:1

wtorek, 31 października

J. Rybakina - M. Sakkari 6:0, 6:7, 7:6

A. Sabalenka - J. Pegula 4:6, 3:6

środa, 1 listopada

Iga Świątek - C. Gauff godz. 23

O. Jabeur - M. Vondrousova ok. godz. 0.30

czwartek, 2 listopada

J. Pegula - M. Sakkari

A. Sabalenka - J. Rybakina

piątek, 3 listopada

Iga Świątek - O. Jabeur

C. Gauff - M. Vondrousova

