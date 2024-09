Magdalena Fręch mistrzynią turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Polska tenisistka znakomicie poradziła sobie w wymagających warunkach na dużej wysokości. W finale pokonała 7:6(5), 6:4 Australijkę Olivię Gadecki. Za triumf w Guadalajarze Magdalena Fręch zarobiła 142 tys. dolarów. Do tego zapewniła sobie awans z 43. na najwyższe w karierze 32. miejsce w rankingu WTA.

- Marzenia się spełniły! - powiedziała po finale Magdalena Fręch. - To mój pierwszy tytuł w głównym cyklu WTA. To naprawdę niesamowite uczucie. Chciałabym podziękować mojemu trenerowi za trzymanie się ze mną przez tyle lat. Zrobiliśmy to razem, to praca zespołowa. Działamy dalej, żeby wygrać więcej. Dziękuję wszystkim - organizatorom, sponsorom, dyrektorom turnieju. Jest naprawdę niesamowicie. Czujemy się tutaj jak w domu. Ogromne podziękowania dla was za wsparcie. I chcę tylko powiedzieć: Viva, Guadalajara! Viva, Meksyk! - dodała z uśmiechem polska tenisistka.

WTA Guadalajara PREMIE

1. runda - 9 820 dolarów

2. runda - 13 590

1/4 finału - 24 910

1/2 finału - 51 205

finał - 87 655

zwycięstwo - 142 000

