WTA Merida: Magda Linette gromi w środku nocy. Niesamowity występ Polki, 6:0 w secie

WTA Merida: Gładka wygrana Magdy Linette

Magda Linette jest już jedyną Polką, która wciąż walczy w meksykańskim turnieju WTA Merida Open. Na meksykańskich kortach w nocy z wtorku na środę Linette rozprawiła się gładko z Włoszką Elisabettą Cocciaretto. Polka triumfowała w dwóch setach, gromiąc przeciwniczkę w drugiej odsłonie rywalizacji, wygrywając 6:0.

Więcej emocji dostarczył pierwszy set, w którym Włoszka zaprezentowała się dobrze, przegrywając 6:4. Magda Linette zmierzy się w II rundzie z reprezentantką Turcji Zeynep Sonmez. Lepsza z pary spotka się w ćwierćfinale ze zwyciężczynią meczu Emma Navarro – Petra Martić.

WTA Merida: Pula nagród, premie

W turnieju WTA Merida nie brakuje czołowych gwiazd światowego tenisa. W Meksyku rozstawiona z jedynką jest Amerykanka Emma Navarro, a na kortach zaprezentują się także m.in. Paula Badosa, Beatriz Haddad Maia czy Donna Vekić.

Za występ w drugiej rundzie zawodniczki zarobią 15700 dolarów. Awans do ćwierćfinału oznacza zarobki na poziomie niemal 29 tysięcy dolarów, a dwa razy więcej otrzymają za wejście do półfinału. Finalistki mają gwarantowane 101 tysięcy dolarów, a zwyciężczyni, oprócz 500 punktów do rankingu WTA, zarobi 164 tysiące.

Iga Świątek nie podała ręki trenerowi. Ekspert tenisowy komentuje: Iga była sfrustrowana, ale było to nieładne