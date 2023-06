W naszym kraju nie brakuje kobiet, które odniosły ogromny sukces i nie tylko mogą pochwalić się ogromną popularnością, ale także zaliczają się do najbardziej wpływowych na świecie. Do tego grona od dawna zalicza się już Iga Świątek, która wciąż pnie się w górę. Tenisistka z Raszyna po tym, jak po raz trzeci w swojej karierze wygrała French Open zaliczyła kolejny awans i to jak się okazuje, wręcz ogromny. Magazyn "Forbes" wyliczył, ile wart jest obecnie jest wizerunek medialny. Od tej kwoty może zakręcić się w głowie.

Kiedy wycenili Igę Świątek, oczy wyszły nam z orbit. Ogromna suma, inne Polki daleko za tenisistką

Jeszcze dwa lata temu jej wizerunek wyceniany był na 380 mln złotych. Od tamtej chwili wiele się jednak zmieniło i jak się okazuje, teraz jest on wyceniany na aż 988 mln złotych, co daje jej niekwestionowane pierwsze miejsce wśród kobiet w Polsce oraz po raz trzeci z rzędu tytuł najcenniejszej kobiecej marki osobistej w naszym kraju.

Zdębieliśmy po zobaczeniu tej kwoty przy nazwisku Igi Świątek! Nie ma mowy o pomyłce, tenisistka zostawia resztę w tyle

Wartość wizerunku drugiej w zestawieniu Anny Lewandowskiego wyliczono na 278 mln złotych, a na trzecim stopniu podium uplasowała się Magdalena Linette z wynikiem 271 mln złotych. - Cieszę się, że moje skoncentrowanie na sporcie i poświęcanie wolnych chwil poza kortem na ważne dla mnie inicjatywy, takie jak pomaganie, czy wyzwanie czytelnicze na moim Instagramie, procentuje w taki sposób - wyznała Iga Świątek cytowana przez "Forbes".

Sonda Czy Iga Świątek wciąż będzie dominowała w kobiecym tenisie? Tak Nie