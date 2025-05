FC Barcelona – Real Madryt: Znamy składy na mecz! Hansi Flick podjął decyzję

Ta sytuacja może pokrzyżować plany Roberta Lewandowskiego! Straci na to szansę? Dramat polskiego piłkarza

FC Barcelona – Real Madryt: Znamy składy na mecz!

Ten mecz od zawsze rozpala emocje milionów fanów na całym świecie. Spotkanie FC Barcelona - Real Madryt zawsze dostarcza ogromnych emocji i z pewnością tak samo będzie i tym razem. Wygrana pozwoli "Dumie Katalonii" powiększyć przewagę nad Realem w tabeli do siedmiu punktów, co może przeważyć w losach tytułu mistrzów Hiszpanii. Wygrana "Królewskich" zmniejszy stratę do zaledwie jednego oczka.

Stawka jest więc dużo większa niż sam prestiż, ale i on dla obu stron jest bardzo ważny. Podopieczni Hansiego Flicka nie przegrali z Realem Madryt żadnego z ostatnich czterech spotkań. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów w kontrowersyjnych okolicznościach, Barcelona ma dużo większą motywację do poprawienia nastrojów wewnątrz zespołu i wśród kibiców.

Dla Realu Madryt triumf w La Liga jest szansą na uratowanie sezonu. "Królewscy" odpadli już z Ligi Mistrzów i przegrali finał Pucharu Króla z Barceloną.

Kto zagra w meczu Barcelona - Real Madryt?

Przed meczem plotkowano, że, podobnie jak w Lidze Mistrzów, Robert Lewandowski rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych. Składy, które ogłoszono potwierdziły te doniesienia. Z Polaków na boisku od pierwszej minuty pojawił się jedynie Wojciech Szczęsny. Real Madryt na mecz wyjdzie w najmocniejszym składzie, a za moc w ofensywie odpowiadać będą Arda Guler, Kylian Mbappe i Vinicius Jr.

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Eric Garcia - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Real Madryt: Courtois - Lucas, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia - Ceballos, Valverde, Bellingham - Guler, Mbappe, Vinicius Jr