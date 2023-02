Arsenal - Manchester City. Czas na piłkarską Bitwę o Anglię!

Chyba nikt nie mógł spodziewać się tak znakomitej postawy Arsenalu w tym sezonie. Co prawda już w drugiej części ubiegłych rozgrywek „Kanonierzy” pokazywali, że pod wodzą Mikela Artety wykonują ciągły progres, ale celem nadrzędnym na kampanię 2022/2023 miał być powrót do Ligi Mistrzów. Tymczasem zespół z Londynu od początku narzucił bardzo ostre tempo, szybko zasiadając na fotelu lidera i wcale nie mając zamiaru go oddać. Choć w pewnym momencie przewaga drużyny prowadzonej przez hiszpańskiego szkoleniowca była już bardzo pokaźna, w ostatnich tygodniach zaczęła nieco topnieć. Wszystko z powodu drobnego dołka formy, Arsenal wygrał bowiem jedynie dwa z pięciu ostatnich spotkań w Premier League. O ile jednak bezbramkowy remis z czwartym w stawce Newcastle United można jednak usprawiedliwić, o tyle na straty punktów w starciach przeciwko Evertonowi (0:1) oraz Brentford (1:1) nie sposób już wytłumaczyć. Powyższe rezultaty sprawiły, że „The Gunners” czują już na plecach oddech Manchesteru City. Ekipa Pepa Guardioli ma co prawda jeden mecz rozegrany więcej, ale ich strata do lidera wynosi obecnie jedynie 3 punkty. Czy po środowym, bezpośrednim starciu na szczycie będziemy zatem świadkami – przynajmniej czasowej – zmiany lidera? Zdaniem TOTALbet jest to możliwe, nieznacznym faworytem w oczach bukmachera będą bowiem „The Citizens”.

Ekipa z błękitnej części Manchesteru po mundialowej przerwie także nie prezentuje jednak najwyższej formy. Wystarczy wspomnieć zresztą, że „Obywatele” w ostatnich kilku tygodniach ponieśli aż trzy porażki. Najpierw sensacyjnie ulegli na wyjeździe Southampton (0:2) w meczu ćwierćfinałowym EFL Cup, a w kolejnych dniach przyszły dwie przegrane w niezwykle prestiżowych spotkaniach. Piłkarze Pepa Guardioli okazali się gorsi zarówno w derbach Manchesteru (1:2 z United), jak i w wyjazdowym pojedynku z Tottenhamem (0:1). Po domowym zwycięstwie nad Aston Villą oraz stracie punktów Arsenalu z Brentford strata obrońców tabeli do lidera Premier League wynosi już jednak jedynie trzy „oczka”. „Kanonierzy” mają co prawda jeden rozegrany mecz mniej, ale bez wątpienia czują już oddech goniącego go przeciwnika. Sytuacja ligowa sprawia, że bezpośredni pojedynek pomiędzy tymi drużynami zapowiada się doprawdy ekscytująco. W przypadku zwycięstwa gości z Manchesteru możemy być nawet świadkami zmiany na szczycie ligowej stawki. Ale czy jest to realny scenariusz? Biorąc pod uwagę historię najnowszą pojedynków Arsenalu z Manchesterem City na Emirates Stadium – jak najbardziej. „The Citizens” wygrali bowiem pięć ostatnich gier ligowych na tym stadionie. Aby przypomnieć sobie ostatni triumf „Kanonierów”, musielibyśmy z kolei cofnąć się aż do grudnia 2015 roku – Arsenal wygrał wówczas 2:1. Choć środowe starcie zapowiada się na niezwykle zacięte, w TOTALbet nieznacznie wyżej stoją akcje gości. Kurs na zwycięstwo Manchesteru City wynosi bowiem 2.40, w przypadku gospodarzy jest to z kolei 3.05.

