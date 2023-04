Barcelona – Real. Wytypuj zwycięzcę i zgarnij premię od TOTALbet!

Wygląda na to, że kwestia mistrzostwa Hiszpanii jest już rozstrzygnięta. Barcelona na 11 kolejek przed zakończeniem sezonu ma aż 12 pkt przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt i chyba jedynie prawdziwy kataklizm mógłby pozbawić ją tytułu. Drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego liczyła zapewne, że ligowe niepowodzenie powetuje sobie w krajowym pucharze, ale i w tym przypadku ich sytuacja jest bardzo trudna. Los Blancos pierwszy mecz półfinałowy przegrali bowiem 0:1, w dodatku przed własną publicznością. Jest to tym bardziej warte uwagi, że Barcelona na ten mecz udała się bez kilku kluczowych zawodników m.in. Roberta Lewandowskiego, Pedriego czy Ousmane’a Dembele. Wobec tych absencji drużyna ze stolicy Katalonii postawiła na pragmatyczny, defensywny futbol, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Real nie był w stanie wykreować sobie żadnej stuprocentowej sytuacji do zdobycia gola, goście z Katalonii wykorzystali natomiast jeden z nielicznych kontrataków i po samobójczym trafieniu Edera Militao mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Zwycięstwa, które przed rewanżem na Camp Nou daje podopiecznym Xaviego naprawdę spory komfort. Tym bardziej, że do gry powrócił już także Lewandowski, który na dodatek w ostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Elche ustrzelił dublet. Nie dziwią zatem przewidywania TOTALbet, wg których to Duma Katalonii „przyklepie” w środę awans do finału Pucharu Króla, a kapitan reprezentacji Polski uczci swój występ zdobyciem bramki.

Real – choć nie jest stawiany w roli faworyta – z pewnością będzie jednak chciał powetować swoim fanom ostatnie niepowodzenia i wyszarpać awans do finału. Tym bardziej, że drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego przegrała trzy ostatnie mecze przeciwko Barcelonie. Pierwsza z nich miała miejsce w Superpucharze Hiszpanii (1:3), kolejne natomiast w ostatnich tygodniach: najpierw we wspomnianym powyżej pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla (0:1), a następnie w La Liga (1:2). Czyżby do czterech razy sztuka? Choć wydaje się, że jest to scenariusz niezbyt prawdopodobny, klub z białej części Madrytu wielokrotnie udowadniał już, że nie należy przedwcześnie go skreślać. Tym bardziej, że Los Blancos w minioną niedzielę zasugerowali zwyżkę formy, demolując na Santiago Bernabeu Real Valladolid aż 6:0. Imponujący występ zanotował zwłaszcza Karim Benzema, który w zaledwie 7 minut zdołał skompletować hat-trick. Dzięki temu osiągnięciu Francuz po raz kolejny zapisał się zresztą w klubowych annałach – żadnemu innemu piłkarzowi Realu nie udało się ustrzelić trzech goli w meczu ligowym w tak krótkim czasie. Doświadczony snajper w opinii TOTALbet jest drugim najbardziej prawdopodobnym zdobywcą bramki w środowym El Clasico – wyżej stoją jedynie akcje Roberta Lewandowskiego. Co do wyniku końcowego, faworytem w opinii bukmachera pozostają gospodarze. Kurs na ich wygraną TOTALbet ustalił na poziomie 2.24, w przypadku gości z Madrytu jest to natomiast 3.17.

Uroczysta premiera dokumentu Lewandowski - Nieznany:

