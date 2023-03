Bój o awans w cieniu hitu

Klub z Mediolanu do pierwszego meczu przeciwko Tottenhamowi przystępował w fatalnych nastrojach. Drużyna prowadzona przez Stefano Pioliego miała za sobą serię siedmiu meczów bez zwycięstwa, przerwaną dopiero kilka dni wcześniej domową wygraną nad Torino (1:0). W pojedynku Ligi Mistrzów przeciwko „Kogutom” dość nieoczekiwanie to gospodarze zgarnęli jednak pełną pulę, którą zapewnił im gol Brahima Diaza, strzelony już na samym początku meczu. To zwycięstwo najwyraźniej tchnęło pewien impuls w mistrzów Włoch, którzy następnie wygrali dwa kolejne spotkania ligowe – przeciwko Monzy (1:0) oraz Atalancie Bergamo (2:0). Zimny prysznic przyszedł dopiero w miniony weekend, gdy „Rossoneri” ulegli na wyjeździe Fiorentinie 1:2. Co ciekawe, pomimo tak fatalnych wyników ekipa z czerwono-czarnej części Mediolanu wciąż znajduje się w gronie zespołów walczących o awans do kolejnej edycji LM. Milan – choć obecnie zajmuje dopiero piąte miejsce – do drugiego Interu traci zaledwie trzy „oczka”. Zanim jednak mistrzowie Italii powalczą o kolejne ligowe punkty, przyjdzie im stoczyć prawdziwy bój o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. I będzie to zadanie piekielnie trudne, wg TOTALbet zdecydowanym faworytem rewanżu będzie bowiem zespół z Anglii.

Tottenham w ostatnich tygodniach także nie prezentuje jednak zbyt wysokiej dyspozycji. „Koguty” po porażce w Mediolanie wygrały co prawda dwa kolejne ligowe spotkania – z West Hamem (2:0) oraz Chelsea (2:0), ale zaraz potem przyszły z kolei dwie porażki. Najpierw podopieczni Antonio Conte sensacyjnie pożegnali się z Pucharem Anglii, przegrywając w 1/8 finału z występującym o klasę niżej Sheffield United (0:1), a następnie na tarczy wrócili z wyjazdowego meczu ligowego przeciwko Wolverhampton (0:1). Inna sprawa, że piłkarze z Londynu wielokrotnie w tym sezonie pokazali, że przed własną publicznością nie muszą bać się absolutnie nikogo. Dość powiedzieć, że w ostatnich miesiącach bez punktów z Tottenham Stadium wyjeżdżały m.in. Olympique Marsylia, Chelsea czy Manchester City. Czy tak samo będzie w przypadku środowego meczu z Milanem? Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to dość prawdopodobne, kurs na wygraną gospodarzy wynosi bowiem 1.96 (w przypadku gości jest to 4.00). Co ciekawe, pomimo tego bukmacher wyżej ocenia szanse na awans gości. TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na taki scenariusz płaci bowiem 1.56 zł, w przypadku „Kogutów” jest to natomiast 2.38 zł.

Sonda AC Milan vs Tottenham - kto awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów? AC Milan Tottenham

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Tottenham – 1.96 remis – 3.65 Milan – 4.00

Awans:

Tottenham – 2.38 Milan – 1.56

Sposób awansu:

Tottenham w regulaminowym czasie – 3.20

Tottenham w dogrywce – 10.00

Tottenham w rzutach karnych – 13.00

Milan w regulaminowym czasie – 1.73

Milan w dogrywce – 17.00

Milan w rzutach karnych – 13.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Tottenham – Milan dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.