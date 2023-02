Faworyci sprostają zadaniu? Czas wyłonić półfinalistów Fortuna Pucharu Polski!

Ćwierćfinałowe zmagania rozpoczniemy w Zielonej Górze, gdzie trzecioligowa Lechia podejmie Legię Warszawa. Faworyt tego starcia wydaje się być oczywisty, tym bardziej, że dla gospodarzy ćwierćfinałowy pojedynek Fortuna Pucharu Polski będzie pierwszym tegorocznym meczem o stawkę. Drużyna prowadzona przez Andrzeja Sawickiego zajmuje obecnie piąte miejsce w swojej grupie trzeciej ligi, szanse na wyeliminowanie wicelidera PKO BP Ekstraklasy są zatem iluzoryczne. Drużyna z Zielonej Góry w poprzednich rundach potrafiła już jednak wyeliminować ekipy z najwyższego poziomu rozgrywkowego – Jagiellonię Białystok i Radomiaka Radom. Czy z Legią także uda im się ta sztuka? Zdaniem TOTALbet nie ma na to większych szans. Bukmacher kurs na wygraną gospodarzy ustalił bowiem na poziomie 15.00, w przypadku drużyny ze stolicy jest to natomiast 1.18. W drugim wtorkowym meczu drugoligowa Pogoń Siedlce podejmie broniący się przed spadkiem z pierwszej ligi Górnik Łęczna i tutaj szanse będą już zdecydowanie bardziej wyrównane. TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na triumf siedlczan płaci bowiem 3.25 zł, w przypadku wygranej gości z Łęcznej jest to natomiast 2.11 zł.

W środę do gry wejdzie natomiast obrońca tytułu – Raków Częstochowa. Podopieczni Marka Papszuna wygrywali rozgrywki Fortuna Pucharu Polski w ostatnich dwóch latach i teraz mają niewątpliwą chrapkę na ugranie „hat-tricka”. Aby tak się stało, najpierw muszą jednak pokonać pierwszą przeszkodę w postaci Motoru Lublin. Lublinianie udanie zainaugurowali rundę wiosenną eWinner drugiej ligi (3:1 z Górnikiem Polkowice), ale mimo to ich sytuacja w tabeli daleka jest od oczekiwanej. Motor zajmuje obecnie dopiero 10. miejsce, a jego strata do miejsc barażowych wynosi aż 8 pkt. Dobry występ ligowy nie sprawił zresztą, że TOTALbet daje podopiecznym Goncalo Feio realne szanse na pokonanie wicemistrza Polski. Bukmacher kurs na wygraną gospodarzy ustalił bowiem na poziomie 9.00, w przypadku triumfu Rakowa jest to natomiast 1.32. Zanim jednak dojdzie do pojedynku Motor – Raków, do gry przystąpi inny przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy – Śląsk Wrocław. Podopieczni Ivana Djurdjevicia będą zdecydowanym faworytem wyjazdowego pojedynku przeciwko drugoligowemu KKS Kalisz, a do tej rywalizacji przystąpią dodatkowo podbudowani niedawnym zwycięstwem ligowym nad Lechem Poznań (2:1). Teraz wrocławian czeka kolejny mecz z ekipą z Wielkopolski, tym razem jednak zdecydowanie niżej notowaną. KKS zajmuje obecnie pozycję wicelidera eWinner drugiej ligi i – choć zapewne do końca będzie walczył o awans – zdaniem TOTALbet nie ma większych szans na wyeliminowanie Śląska. Kurs na takie zdarzenie wynosi bowiem 5.30, w przypadku wygranej faworyta jest to natomiast 1.57.

Kursy TOTALbet:

Lechia Zielona Góra – 15.00 remis – 6.70 Legia Warszawa – 1.18

Pogoń Siedlce – 3.25 remis – 3.60 Górnik Łęczna – 2.11

KKS Kalisz – 5.30 remis – 4.30 Śląsk Wrocław – 1.57

Motor Lublin – 9.00 remis – 5.10 Raków Częstochowa – 1.32

Podane kursy mogą ulec zmianie.

