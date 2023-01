Magda Linette – Karolina Pliskova: Typy bukmacherskie. Kursy. Rozpędzona Polka awansuje do półfinału?

W kontekście trwającego Australian Open polscy kibice największe nadzieję wiązali naturalnie z występem najwyżej rozstawionej Igi Świątek. Najlepsza rakieta świata zakończyła już jednak swój udział w turnieju, nieoczekiwanie przegrywając w czwartej rundzie z Eleną Rybakiną. Wobec swoistej niemocy młodszej i bardziej utytułowanej koleżanki prym w Australii postanowiła jednak wieść Magda Linette. Doświadczona Polka w Melbourne radzi sobie jak do tej pory doskonale, a przekonały się o tym naprawdę poważne zawodniczki. Dość powiedzieć, że 30-latka najpierw potrafiła odprawić z kwitkiem Estonkę Anett Kontaveit (3:6, 6:3, 6:4), a w walce o ćwierćfinał jej wyższość musiała uznać rozstawiona z numerem czwartym Francuzka Caroline Garcia. Co więcej, Linette była w stanie wygrać to spotkanie w dwóch setach, potwierdzając tym samym bardzo wysoką dyspozycję. Dla urodzonej w Poznaniu zawodniczki już sam awans do najlepszej ósemki był najlepszym wynikiem w karierze jeśli chodzi o turnieje Wielkiego Szlema. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia i polska zawodniczka z pewnością będzie chciała pokonać także Karolinę Pliskovą. Choć wg TOTALbet nieznaczną faworytką tego starcia będzie Czeszka, Linette wcale nie stoi na straconej pozycji.

Super Tenis 23.01 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trzeba jednak przyznać, że rozstawiona w Australii z numerem trzydziestym Pliskova także znajduje się aktualnie w bardzo wysokiej formie. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że rówieśniczka Magdy Linette w dotychczasowych czterech meczach na kortach w Melbourne nie straciła ani jednego seta. Na inaugurację Czeszka łatwo pokonała Chinkę Wang Xiy (6:1, 6:3), a następnie rozprawiła się z Julią Putincewą z Kazachstanu. Choć drugi set był zdecydowanie bardziej zacięty niż pierwsza partia, Pliskova zwyciężyła ostatecznie 6:0, 7:5. Następną rywalką zawodniczki urodzonej w miejscowości Louny była Rosjanka Warwara Grachewa (6:4, 6:2), prawdziwy pokaz siły dała ona jednak dopiero w spotkaniu czwartej rundy, przeciwko kolejnej Chince – Shuai Zhang. Pliskova pozwoliła rywalce na wygranie zaledwie czterech gemów, kończąc mecz w zaledwie 57 minut. Jedno wydaje się pewne – z Magdą Linette tak łatwo raczej jej nie pójdzie. Pomimo tego eksperci z TOTALbet twierdzą, że to Czeszka ma większe szanse na awans do półfinału. Kurs na takie zdarzenie bukmacher „wycenił” bowiem na 1.59, w przypadki triumfu Polki jest to natomiast 2.38.

Sonda Czy Magdę Linette stać na wygranie Australian Open 2023? Tak Nie Nie mam zdania

Kursy TOTALbet:

Zwycięzca:

Karolina Pliskova – 1.59 Magda Linette – 2.38

Dokładny wynik:

Pliskova 2:0 – 2.27 Linette 2:0 – 3.80

Pliskova 2:1 – 3.95 Linette 2:1 – 5.20

Karolina Pliskova wygra seta:

tak – 1.24 nie – 3.80

Magda Linette wygra seta:

tak – 1.56 nie – 2.33

Liczba setów w meczu:

2 – 1.52 3 – 2.38

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Magda Linette – Karolina Pliskova znajduje się W TYM MIEJSCU

Magda Linette prywatnie. Galeria zdjęć poniżej:

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.