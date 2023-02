Man Utd – Leeds: Typy bukmacherskie. Kursy. „Czerwone Diabły” w roli wielkiego faworyta

Wygląda na to, że przerwa w rozgrywkach spowodowana mistrzostwami świata w Katarze wyszła Manchesterowi United na dobre. Po powrocie na angielskie murawy podopieczni Erika ten Haga rozegrali bowiem trzynaście spotkań, z których aż jedenaście zakończyło się ich zwycięstwem. Rezultaty te sprawiły, że „Czerwone Diabły” nie tylko awansowały w ligowej tabeli na miejsce na najniższym stopniu podium. Ekipa prowadzona przez holenderskiego szkoleniowca będzie miała także szansę na wywalczenie pierwszego trofeum od naprawdę długiego czasu. Wszystko dzięki triumfom nad Charltonem (3:0) oraz Nottingham Forest (5:0 w dwumeczu), które sprawiły, że United zameldowali się w finale Pucharu Ligi Angielskiej, w którym już 26 lutego zmierzą się z Newcastle United. Zanim jednak do tego dojdzie, zespół z Old Trafford czeka jeszcze… dwumecz ligowy z Leeds United. Kalendarz ułożył się bowiem w ten sposób, że w środę (8 lutego) zespoły te zmierzą się w Manchesterze, a ledwie cztery dni później dojdzie do rewanżu na Elland Road. Bukmacherzy z TOTALbet zdają się doceniać wysoką dyspozycję „Czerwonych Diabłów”, widząc w nim zdecydowanego faworyta najbliższej potyczki.

Taki osąd nie może jednak dziwić, środowy rywal „Czerwonych Diabłów” znajduje się bowiem obecnie w naprawdę trudnym momencie. „Pawie” w 20 ligowych meczach tego sezonu ugrały zaledwie 18 pkt, co daje im aktualnie 17. miejsce w tabeli – ostatnie nad strefą spadkową. Ich przewaga nad osiemnastym Evertonem jest jednak żadna, oba zespoły mają identyczny dorobek, a Leeds United znajduje się wyżej jedynie dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Fani klubu z Elland Road liczą jednak na nowe rozdanie. Po ostatnim, przegranym na wyjeździe 0:1 meczu z Nottingham Forest klub postanowił bowiem rozstać się z dotychczasowym szkoleniowcem. Jesse Marsch prowadził zespół przez niespełna rok, nie potrafił jednak wydobyć z niego niczego pozytywnego. Leeds pod jego wodzą grało słabo i przez większość czasu lawirowało w okolicach strefy spadkowej. Jak na razie nie wiadomo, kto zostanie następcą Amerykanina. W środę na Old Trafford zespół poprowadzi najprawdopodobniej dotychczasowy asystent – Ewan Sharp. Bez względu na to, kto finalnie zasiądzie na ławce podczas środowego meczu, eksperci z TOTALbet nie mają wątpliwości – Manchester United powinien odnieść łatwe zwycięstwo. Kurs na taki rozwój wypadków bukmacher „wycenił” bowiem na 1.55. W przypadku ewentualnego triumfu gości jest to natomiast aż 6.00.

