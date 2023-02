Smoki postraszą wicemistrza Włoch?

Ostatnie tygodnie mają dla fanów Interu słodko-gorzki posmak. Drużyna prowadzona przez Simone Inzaghiego miała bowiem gonić prowadzące w tabeli Napoli i spróbować włączyć się do walki o mistrzostwo Włoch. Tymczasem mediolańczycy po zwycięstwie nad liderem (4 stycznia Inter wygrał 1:0) pogubili masę punktów w teoretycznie łatwiejszych meczach i strata do „Partenopei” wydaje się już nie do odrobienia. Dość powiedzieć, że piłkarze z włoskiej stolicy mody po mundialowej przerwie nie potrafili pokonać takich ekip jak Monza (2:2), Empoli (0:1) czy Sampdoria (0:0). Nic więc dziwnego, że Inter – pomimo zajmowania pozycji wicelidera – traci już do neapolitańczyków aż 15 pkt! Z drugiej jednak strony Lautaro Martinez i spółka zdobyli niedawno Superpuchar Włoch (3:0 z Milanem), są też na dobrej drodze do obrony Pucharu Włoch. W tych ostatnich rozgrywkach awansowali już do półfinału, gdzie ich rywalem będzie Juventus. Zanim jednak Inter ponownie stanie do walki o ligowe punkty, będzie musiał zmierzyć się z FC Porto w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć szanse obu zespołów wydają się dość wyrównane, wg TOTALbet zdecydowanie wyżej w kontekście dwumeczu stoją akcje klubu z Półwyspu Apenińskiego.

„Smoki” z pewnością nie mają jednak zamiaru poddać się bez walki. Tym bardziej, że drużyna jest w ostatnim czasie w naprawdę dobrej dyspozycji. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że zespół prowadzony przez Sergio Conceicao wygrał aż 15 z 16 ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach. Bez wątpienia jest to rezultat godny uwagi, nawet biorąc uwagę to, że liga portugalska nie należy do najmocniejszych w Europie. W przeciwieństwie do swojego najbliższego rywala – Interu – piłkarze z Portugalii wciąż nie poddali się jeszcze w walce o mistrzostwo kraju. Porto do prowadzącej Benfiki traci obecnie 2 pkt, mając rozegrane o jedno spotkanie więcej. Wydaje się, że jest to strata jak najbardziej realna do odrobienia. Tym bardziej, że do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze 13 kolejek. Znakomitą robotę w ekipie z Estadio do Dragao wykonuje zwłaszcza duet Mehdi Tarem – Galeno, który może sprawić mediolańskim defensorom sporo problemów. Doświadczony Irańczyk w samej tylko LM zanotował już 5 trafień, we wszystkich rozgrywkach jego dorobek wynosi natomiast 20 goli i 11 ostatnich podań. Liczby skrzydłowego rodem z Brazylii – choć nie tak okazałe – także robią spore wrażenie. Galeno ma bowiem na swoim koncie 14 bramek oraz 5 asyst. Nawet biorąc pod uwagę obecność tej dwójki TOTALbet nie ma wątpliwości, że szanse Porto na awans do ćwierćfinału są niewielkie. Kurs na to bukmacher ustalił bowiem na poziomie 2.32, w przypadku Interu jest to natomiast 1.54.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Inter – 1.75 remis – 3.80 FC Porto – 5.10

Awans:

Inter – 1.54 FC Porto – 2.32

Inter strzeli gola:

tak – 1.18 nie – 4.50

FC Porto strzeli gola:

tak – 1.59 nie – 2.26

Strzelec gola:

Lautaro Martinez – 2.37 Mehdi Taremi – 3.75

Romelu Lukaku – 2.54 Evanilson – 4.40

Edin Dzeko – 2.74 Toni Martinez – 5.30

Henrich Mchitarjan – 3.90 Danny Namaso – 5.70

Hakan Calhanoglu – 4.15 Galeno – 6.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

