Stal – Lech: Typy bukmacherskie. Kursy. Powraca najlepsza liga świata!

Choć Stal Mielec przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023 ponownie skazywana była na pożarcie, kolejny raz udowodniła, że wcale nie musi rozpaczliwie walczyć o utrzymanie. Przeciwnie, podopieczni Adama Majewskiego od początku rozgrywek punktowali bardzo regularnie, co zaowocowało siódmym miejscem zajmowanym na półmetku rozgrywek. Mało tego, mielczanie do wicelidera PKO BP Ekstraklasy, Legii Warszawa, tracą jedynie cztery „oczka”. I choć jest to skrajnie mało prawdopodobny scenariusz, Stal wciąż jest w walce o europejskie puchary. Zespół z Podkarpacia na początek rundy rewanżowej czeka jednak niezwykle trudne starcie, naprzeciw nich stanie bowiem mistrz Polski – Lech Poznań. Nie taki jednak diabeł straszny, jak go malują. Skoro w pierwszej kolejce tego sezonu drużyna z Mielca była w stanie ograć „Kolejorza” w Poznaniu (2:0), to dlaczego nie miałaby powtórzyć tego wyczynu w najbliższy piątek? Pomimo dobrej gry Stali i powszechnego optymizmu panującego w tym zespole, bukmacherzy z TOTALbet nie mają jednak wątpliwości, że ewentualne zwycięstwo gospodarzy trzeba byłoby traktować jako sporego kalibru niespodziankę.

Cezary Kulesza po wyborze Fernando Santosa na selekcjonera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wspomniana powyżej wygrana Stali w Poznaniu była jednak odniesiona w starciu z Lechem pogrążonym w kryzysie. Obecnie „Kolejorz” jest już zupełnie inną drużyną, o czym dobitnie świadczą rezultaty osiągane przez ten zespół w drugiej połowie rundy jesiennej. Podopieczni Johna van den Broma nie dość, że zaczęli wówczas bardzo solidnie punktować w lidze, dołożyli do tego ogromny bonus w postaci wyjścia z grupy Ligi Konferencji Europy. Przypomnijmy, że piłkarze ze stolicy Wielkopolski zmagania zakończyli jedynie za plecami hiszpańskiego Villarreal, pozostawiając w pokonanym polu Austrię Wiedeń oraz Hapoel Beer Szewa. Ich rywalem w walce o kolejną rundę będzie norweskie Bodo/Glimt i mistrzowie Polski z pewnością nie są w tym starciu bez szans. Wracając jednak do rozgrywek ligowych, Lech znajduje się obecnie na szóstym miejscu w ligowej stawce, mając jednak wciąż zaległy mecz do rozegrania. W przypadku zwycięstwa poznaniacy znajdą się jedynie o punkt za wiceliderem – Legią Warszawa. Udana inauguracja rundy wiosennej jest zatem dla Wielkopolan niezwykle ważna. Zdaniem ekspertów z TOTALbet powinna zakończyć się jednak pomyślnie. Bukmacher kurs na zwycięstwo Lecha w Mielcu ustalił bowiem na poziomie 1.92. W przypadku ewentualnego triumfu gospodarzy jest to natomiast 4.25.

Sonda Jakim wynikiem zakończy się mecz Stal Mielec - Lech Poznań? Wygrają gospodarze Będzie remis Wygrają goście

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Stal – 4.25 remis – 3.75 Lech – 1.92

Podwójna szansa:

1/X – 1.86 1/2 – 1.29 X/2 – 1.24

Stal strzeli gola:

tak – 1.40 nie – 2.82

Lech strzeli gola:

tak – 1.16 nie – 4.90

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 10.00 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 4.15 powyżej 1.5 – 1.22

poniżej 2.5 – 2.10 powyżej 2.5 – 1.72

poniżej 3.5 – 1.45 powyżej 3.5 – 2.72

poniżej 4.5 – 1.17 powyżej 4.5 – 4.95

poniżej 5.5 – 1.06 powyżej 5.5 – 9.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Stal Mielec – Lech Poznań dostępna jest W TYM MIEJSCU

Ostatnie przygotowania do piątkowego meczu ⚔️💪🏼 pic.twitter.com/4WGDVpGG57— Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) January 24, 2023

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.