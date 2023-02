West Ham – Chelsea: Typy bukmacherskie. Kursy. „The Blues” zaliczą wielkie przełamanie?

Chelsea po przejęciu klubu przez amerykańskiego miliardera Teda Boehly’ego najwyraźniej nie ma zamiaru bawić się w żadne półśrodki. „The Blues” już podczas letniego okna transferowego wydali na nowych piłkarzy blisko 300 mln euro, a ich szeregi zasilili m.in. Wesley Fofana (Leicester, 80 mln euro), Marc Cucurella (Brighton, ok. 66 mln euro) czy Raheem Sterling (Manchester City, ok. 56 mln euro). Londyńczycy transferową ofensywę kontynuowali także zimą, gdy do klubu trafili choćby Enzo Fernandez (Benfica, 121 mln euro), Mychajło Mudryk (Szachtar, 70 mln euro) czy Noni Madueke (PSV, 35 mln euro). Biorąc jednak pod uwagę fakt wydania na nowych piłkarzy ponad 600 mln euro (!), wyniki osiągane przez klub są wręcz skandaliczne. Chelsea po 21 kolejkach zajmuje bowiem w tabeli Premier League dopiero dziewiąte miejsce, tracąc do czwartego Newcastle United 10 punktów. Choć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów wciąż jest realny, „The Blues” musieliby zacząć regularnie punktować, a na to na razie się nie zanosi. Dość powiedzieć, że ekipa ze Stamford Bridge po mundialowej przerwie wygrała jedynie dwa z ośmiu meczów rozegranych we wszystkich rozgrywkach. Wydaje się jednak, że przełom prędzej czy później musi nastąpić. Czy stanie się to już w najbliższą sobotę, podczas derbowego pojedynku z West Hamem? Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to prawdopodobny scenariusz. W opinii bukmachera faworytem tego pojedynku będą bowiem „The Blues”.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zresztą słaba postawa „Młotów” w bieżącym sezonie. Ekipa prowadzona przez Davida Moyesa w poprzednich sezonach przyzwyczaiła raczej do walki o europejskie puchary, obecnie niewiele idzie jednak po myśli szkockiego trenera i jego podopiecznych. West Ham ma w swoim dorobku jedynie 19 punktów, zaledwie o jeden więcej od znajdującego się w strefie spadkowej Evertonu. Sporym zawodem okazali się dwaj zawodnicy sprowadzeni latem za grube pieniądze – Lucas Paqueta (Olympique Lyon, 43 mln euro) oraz Gianluca Scamacca (Sassuolo, 36 mln euro). Żaden z nich nie potrafił jak do tej pory wejść w buty lidera zespołu i niewiele wskazuje na to, że stanie się to w najbliższym czasie. Swoistym promykiem nadziei dla piłkarzy z Londynu może być jednak ubiegłotygodniowy, wyjazdowy mecz przeciwko Newcastle United. „Młoty” – szczególnie w pierwszej połowie – zaprezentowały się na St. James’ Park z naprawdę dobrej strony, długimi fragmentami będąc równorzędnym rywalem dla „Srok”. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1 i chyba nie ma większych wątpliwości, że fani West Hamu taki rezultat przeciwko Chelsea także przyjęliby z zadowoleniem. Zdaniem TOTALbet faworytem będą jednak goście. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf „The Blues” płaci bowiem 2.28 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gospodarzy wyniesie natomiast 3.40 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

West Ham – 3.40 remis – 3.37 Chelsea – 2.28

Podwójna szansa:

1/X – 1.61 1/2 – 1.34 X/2 – 1.33

West Ham strzeli gola:

tak – 1.43 nie – 2.70

Chelsea strzeli gola:

tak – 1.28 nie – 3.47

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.00 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 3.10 powyżej 1.5 – 1.36

poniżej 2.5 – 1.70 powyżej 2.5 – 2.11

poniżej 3.5 – 1.26 powyżej 3.5 – 3.75

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 7.20

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 12.00

