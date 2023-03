Zieloni pozostaną w grze o europejskie puchary?

Jeśli mówimy o największych pozytywnych niespodziankach sezonu 2022/2023 w PKO BP Ekstraklasie, nie sposób wspomnieć o Warcie. Poznaniacy przed rozpoczęciem rozgrywek typowani byli raczej jako kandydat do walki o utrzymanie, w najlepszym przypadku widziano w nich ligowego średniaka. Podopieczni Dawida Szulczka zadali jednak kłam tym teoriom, punktując zdecydowanie lepiej niż wszyscy się spodziewali. Ekipa ze stolicy Wielkopolski po 25 seriach gier ma w dorobku aż 37 „oczek”, co na ten moment daje jej piąte miejsce w ligowej tabeli – ze stratą trzech punktów do czwartej Pogoni Szczecin oraz sześciu do zajmującego miejsce na najniższym stopniu podium Lecha Poznań. Biorąc pod uwagę fakt, że najprawdopodobniej czwarta lokata także będzie premiowana awansem do europejskich pucharów, wizja oglądania Warty na arenie międzynarodowej wcale nie jest scenariuszem z kategorii science-fiction. Aby tak się jednak stało, „Zieloni” muszą wciąż regularnie punktować, konkurencja bowiem nie śpi. Już w najbliższy piątek poznaniacy o kolejne ligowe zwycięstwo powalczą w Lubinie, przeciwko Zagłębiu. Choć drużyna prowadzona przez Szulczka bardzo dobrze punktuje na obcych stadionach, w opinii bukmacherów z TOTALbet to gospodarze będą faworytem tego pojedynku.

Gospodarze, którzy pod wodzą Waldemara Fornalika nieco odżyli. Choć ostatnie dwa mecze w wykonaniu lubinian to zaledwie jeden zdobyty punkt, trzy wcześniejsze starcia padły ich łupem. Szczególnie cenne i prestiżowe było szczególnie wyjazdowe zwycięstwo nad Lechem Poznań (2:1), które było tyleż nieoczekiwane, co zasłużone. Sytuacja Zagłębia w ligowej tabeli wciąż daleka jest jednak od ideału. Drużyna z Dolnego Śląska wciąż zajmuje co prawda bezpieczne, trzynaste miejsce, ale jej przewaga nad znajdującą się w strefie spadkowej Koroną Kielce wynosi zaledwie trzy „oczka”. Nie trzeba chyba zatem podkreślać, jak ważny jest z perspektywy gospodarzy piątkowy mecz. Trzeba jednak pamiętać, że zespół prowadzony obecnie przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski jest obecnie najgorszym zespołem w całej lidze, jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie mecze przed własną publicznością. „Miedziowi” wygrali zaledwie dwa z trzynastu domowych spotkań w obecnym sezonie, co z pewnością nie jest najlepszym prognostykiem przed piątkowym starciem z Wartą Poznań. Zdaniem ekspertów z TOTALbet komplet punktów ma jednak szansę pozostać w Lubinie. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci bowiem 2.51 zł, w przypadku wygranej gości jest to natomiast 3.07 zł.

