Kolejna piękna bitwa o finał EURO. Zmysłowe partnerki nakręcają gwiazdy Holandii i Anglii!

Jorge Felix o awansie Hiszpanii do finału EURO. Ten piłkarz zachwycił gwiazdę Piasta Gliwice, co za słowa! [ROZMOWA SE]

On jest najlepszy na ME?

Zmazał plamę z poprzedniego finału

W ćwierćfinale ze Szwajcarią błysnął Bukayo Saka. Wspiera go Tolami Benso, która robi furorę na wyspach. Wspiera kadrowicza z trybun, ubrana w angielskie barwy. Jej chłopak był przed trzema laty krytykowany za to, że nie wykorzystał rzutu karnego w serii "jedenastek" w finale Euro z Włochami. To była kosztowna pomyłka, bo to Włosi cieszyli się z mistrzostwa. Saka odkupił winy bramką w meczu ze Szwajcarią, a w konkursie karnych już się nie pomylił. Czy tak samo będzie z Holandią?

Lamine Yamal namaszczony przez legendę futbolu. Tak zaczęła się jego znajomość z Leo Messim!

Gakpo królem strzelców Euro?

Najjaśniejszą postacią w holenderskiej ekipie jest Cody Gakpo. Strzelił trzy gole i wspiera go atrakcyjna Noa Van Der Bij. - Gakpo jest postacią wyróżniającą się - powiedział nam Jerzy Dudek. - Trener Ronald Koeman znalazł mu odpowiednią pozycję. Widać, że cieszy się tym. To bardzo ważne dla zawodnika, aby grał w miejscu, gdzie sprawia mu to radość i daje bardzo dużo zespołowi. Widać, że to dobrze współgra. Myślę, że trzy gole nie wystarczą do tego, żeby zostać królem strzelców. Musi tutaj coś dołożyć w meczu z Anglikami. Jeżeli to zrobi, to może być bohaterem tego Euro. Holandia wygrywając z Anglią po golu Gakpo może sprawić, że zostanie nie tylko królem strzelców, ale i piłkarzem turnieju - stwierdził.

