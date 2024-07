Tadej Pogacar zdeklasował rywali w Tour de France. Trzecia wygrana kolegi Rafała Majki w Wielkiej Pętli

Rosjanie zabili reprezentanta kraju. Tragiczne informacje dobiegły do Polski, sportowiec miał tylko 35 lat

Słoweniec Tadej Pogacar z ekipy UAE Team Emirates trzeci raz w karierze wygrał największy wyścig kolarski Tour de France. Drugie miejsce zajął Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), a trzeci był Belg Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). W takiej samej kolejności faworyci zdominowali w niedzielę ostatni etap, jazdę indywidualną na czas z Monako do Nicei o długości 33,7 km. Mieszkający w Księstwie Pogacar, doskonale znający okoliczne trasy, na których regularnie trenuje, wygrał szósty, a trzeci z rzędu etap w tegorocznym wyścigu. Uzyskał czas 45:24 min i wyprzedził Vingegaarda o 1:03. Evenepoel, aktualny mistrz świata w tej specjalności i zwycięzca pierwszej czasówki na 7. etapie w Gevrey-Chambertin, zajął trzecią lokatę, tracąc do zwycięzcy 1:14.

25-letni Pogacar, który prowadził w wyścigu nieprzerwanie od czwartego etapu, a liderem był też po drugim, w klasyfikacji generalnej wyprzedził Vingegaarda o 6:17 min i Evenepoela o 9:18. Biały trykot w czerwone grochy za zwycięstwo w klasyfikacji górskiej wywalczył Ekwadorczyk Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), który został także najbardziej walecznym kolarzem wyścigu. W punktowej najlepszy okazał się triumfator trzech etapów Erytrejczyk Biniam Girmay (Intermarche-Wanty), który zdobył zieloną koszulkę, stając się tym samym pierwszym afrykańskim zwycięzcą klasyfikacji w wielkim tourze. Najlepszym młodzieżowcem został 24-letni Evenepoel.

Pogacar, który w maju triumfował w swoim debiucie w Giro d'Italia, również wygrywając sześć etapów, powtórzył po 26 latach wyczyn Włocha Marco Pantaniego jako zwycięzca w jednym sezonie obydwu wielkich tourów we Włoszech i Francji. Zrewanżował się Vingegaardowi, z którym przegrywał dwie ostatnie edycje "Wielkiej Pętli". Duńczyk w tym roku musiał zadowolić się wygraną z Pogacarem na 11. etapie. Jego dyspozycja była wielka niewiadomą. Potwierdził start w tegorocznym Tour de France niedługo przed rozpoczęciem imprezy. Nie ścigał się od wypadku na początku kwietnia w wyścigu Dookoła Kraju Basków, kiedy doznał złamania obojczyka i kilku żeber, a ponadto zdiagnozowano u niego odmę płucną. Nie miał wystarczająco dużo czasu, by przygotować się do obrony tytułu. Tym ciekawiej zapowiada się ich rywalizacja za rok.

Pogacar bije rekordy, Kwiatkowski powalczył przed igrzyskami

Pogacar ma już na koncie 17 etapowych triumfów w Tour de France. O jeden więcej niż pięciokrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej Francuz Jacques Anguetil w trakcie całej kariery i więcej niż w jego wieku miał inny słynny pięciokrotny triumfator Belg Eddy Merckx. Już teraz śmiało może porównywać się z najlepszymi. "Jestem bardzo szczęśliwy ze zwycięstwa, które następuje po dwóch trudnych latach w Tour de France, w których zawsze popełniałem błędy. W tym roku wszystko poszło idealnie. To pierwszy wielki tour, podczas którego każdego dnia czułem się całkowicie pewny siebie. Nawet na Giro miałem zły dzień. Tutaj było po prostu idealnie" - skomentował Słoweniec.

Jedynym Polakiem w peletonie 111. edycji Tour de France był Michał Kwiatkowski. Kolarz brytyjskiej grupy Ineos Grenadiers starał się powtórzyć sukces z ubiegłego roku, gdy wygrał 13. etap z metą na Grand Colombier w paśmie górskim Jury. Kilka razy próbował zabierać się w ucieczkach, atakował. Najbliżej trzeciego etapowego triumfu w "Wielkiej Pętli" był na 18. etapie, gdy na mecie w Barcelonette finiszował w trójce uciekających kolarzy. Musiał jednak zadowolić się trzecią lokatą. Już czwarty raz - w 10., rekordowym wśród polskich kolarzy, starcie w tym najsłynniejszym wyścigu. Kwiatkowski będzie jedynym reprezentantem biało-czerwonych w męskich konkurencjach szosowych igrzysk w Paryżu.

Wyniki ostatniego, 21. etapu, Monako - Nicea, indywidualnie na czas (33,7 km):

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates 45.24

2. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma - Lease a Bike) strata 1.03

3. Remco Evenepoel (Belgia/Soudal - Quick-Step) 1.14

4. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma - Lease a Bike) 2.08

5. Joao Almeida (Portuglia/UAE Team Emirates) 2.18

6. Derek Gee (Kanada/Israel - Premier Tech) 2.31

7. Mikel Landa (Hiszpania/Soudal - Quick-Step) 2.41

8. Harold Tejada (Kolumbia/Astana - Qazaqstan Team 2.50

9. Santiago Buitrago (Kolumbia/Bahrain Victorious 2.53

10. Adam Yates (W. Brytania/UAE Team Emirates 2.56

...

128. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 8.41

Klasyfikacja generalna:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 83:38.56

2. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma) 6.17

3. Remco Evenepoel (Belgia/Soudal Quick-Step) 9.18

4. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 19.03

5. Mikel Landa (Hiszpania/Soudal Quick-Step) 20.06

6. Adam Yates (W. Brytania/UAE Team Emirates) 24.07

7. Carlos Rodriguez (Hiszpania/Ineos Grenadiers) 25.04

8. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma) 26.34

9. Derek Gee (Kanada/Israel-Premier Tech) 27.21

10. Santiago Buitrago (Kolumbia/Bahrain Victorious) 29.03

...