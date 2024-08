"Katarzyna Wielka", Polka wygrała Tour de France o… 4 sekundy. „Ostatnie metry były najgorsze”

Robi się słabo po zobaczeniu tego wypadku słynnego kolarza. Z całej siły huknął głową o słup, mrożące krew w żyłach wideo trafiło do sieci

Heroiczny pościg za rywalkami, które miały już kilkuminutową przewagę nad Polką podczas ostatniego etapu sprawił, że zmniejszyła ona na mecie różnicę do Vollering do 1.01 min, co pozwoliło jej zachować 4. sekundową przewagę w generalce.

- To było szaleństwo, ale na szczęście byłam zdolna, żeby się odbudować w trakcie etapu – powiedziała Niewiadoma dla „Eurosportu”. - Chciałam podziękować koleżankom z grupy, które wykonały kawał pracy dla nas. Wiedziałam, że muszę pojechać mądrze. Ostatnie 5 km musiałem minimalizować stratę, jaką miałam do pierwszej dwójki. W radiu tak krzyczeli mi, a ten wjazd przed metą był czym najgorszym jeśli chodzi o cały podjazd - przeżywała mocno raz jeszcze ostatnie kilometry polska zawodniczka.

- W trakcie etapu i wspinaczki po górę czułam się źle, straciłam pewność siebie. Na zjazdach starałam się odzyskać trochę energii. Polka nadludzkim wręcz wysiłkiem zmniejszyła stratę do Holenderki Demi Vollering i Pauliena Rooijakkers , co pozwoliło jej osiągnąć największy sukces w karierze. W przeszłości zajmowała dwukrotnie trzecie miejsce w Tour de France, aż w końcu dopięła swego i wygrała najważniejszy kolarski tour kobiet na świecie.

Wielkie chwile polskiego kolarstwa! Katarzyna Niewiadoma wygrała Tour de France