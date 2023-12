i Autor: AP Photo/José Luis Villegas

Brutalna zbrodnia

Koszykarz z zimną krwią zaplanował morderstwo. Dusił ofiarę razem ze wspólniczką, szokujące i krwawe szczegóły

Marek Żochowski 16:27

W ostatnich dniach doszło do głośnego aresztowania sportowca. Jak się okazało, znany koszykarz został zatrzymany w związku z morderstwem 23-letniej Marayny Rodgers. Pojmanym jest Chance Comanche. Najnowsze doniesienia mówią, że aresztowany przyznał się do przestępstwa, a nawet przekazał władzom krwawe szczegóły tego, co się wydarzyło.