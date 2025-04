Jeremy Sochan i jego San Antonio Spurs zakończyli niedawno rozgrywki NBA w sezonie zasadniczym. Ostrogi w ostatnim spotkaniu regular season pokonały Toronto Raptors 125:118, ale na parkiecie nie było reprezentanta Polski, który opuścił końcówkę zmagań z powodu urazu pleców. Spurs wygrali 34 z 82 spotkań i nie zakwalifikowali się do play-off. Z powodu problemów zdrowotnych Sochan wystąpił w 54 meczach, ale miał podobne średnie jak w poprzednim roku: 11,4 pkt, 6,5 zbiórek i 2,4 asyst. Polscy kibice bardzo liczą, że zobaczą go w drużynie narodowej podczas mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane na przełomie sierpnia i września. On też zapowiada, że chce wystąpić na Eurobaskecie 2025.

78-letnia legenda sportu na wózku. Ten widok skruszy nawet największego twardziela

Jeremy Sochan o Polish Heritage Night Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wróćmy jednak to spraw pozakoszykarskich, a konkretnie kulinarnych w życiu Sochana w Teksasie. Reprezentant Polski dzięki polskiej mamie i jej rodzinie zna oczywiście polską kuchnię i nie raz miał do czynienia z jej elementami ściśle powiązanymi z Wielkanocą czy innymi ważnymi świętami. Kiedyś przyznał, że uwielbia pierogi, natomiast nie przepada na przykład za sałatką jarzynową. A co Jeremy lubi jadać na co dzień w San Antonio?

Sochan zabiera głos po kolejnym sezonie NBA. Zaczął mówić o Eurobaskecie i grze w kadrze

Jaką kuchnię lubi Jeremy Sochan? Będziesz zaskoczony tym, co jada

Kiedy zawodników klubu z Teksasu zapytano niedawno o ich preferowane potrawy i miejsca, w których lubią spożywać posiłki, Sochan postawił na zaskakujący kontrast kulinarny. Wśród ulubionych restauracji w San Antonio wymienił z jednej strony japońską, a z drugiej peruwiańską.

Jeremy Sochan skończył trzeci sezon w NBA. Polak nie tak to sobie wyobrażał

Jeremy powiedział, że w japońskich knajpach w Teksasie stawia na danie zwane nigiri – jedną z tradycyjnych form sushi. To kawałek surowej ryby umieszczony na kuleczce z gotowanego ryżu, z rozmaitymi dodatkami, bardzo często z sosem sojowym. – Najlepsze są z rybą hamachi – zapewnia nasz gracz.

Nigiri to klasyczna forma sushi, składająca się z uformowanego w dłoni podłużnego kawałka ryżu, na którym umieszcza się plaster surowej ryby lub innego owocu morza. Często podawane z odrobiną wasabi i sosem sojowym. smak zależy w dużej mierze od rodzaju użytej ryby lub owoców morza. W grę wchodzi np. delikatny smak tuńczyka, bogaty smak łososia, czy subtelna słodycz krewetki. Ryż, doprawiony octem ryżowym, dodaje lekko kwaśnego akcentu. Często podaje się również marynowany imbir (gari), który służy do oczyszczenia kubków smakowych między różnymi rodzajami nigiri.

QUIZ. "I love this game". Sprawdź swoją wiedzę o NBA. O komplet nie będzie łatwo Pytanie 1 z 15 Liga o nazwie "National Basketball Association" oficjalnie powołana do życia została w: 1946 1949 1953 Następne pytanie

Z kolei w kuchni peruwiańskiej Sochan uwielbia prostotę: zajada się frytkami z manioku – czyli pochodzącego z Ameryki Płd, ale niezwykle popularnego przede wszystkim w Afryce odpowiednika polskiego ziemniaka. – Gdy podają je ze specjalnym sosem, są przepyszne – zachwala Sochan.

Tak koszykarz-kangur skacze nad autem! Rywale w NBA rzuceni na łopatki [WIDEO]

Frytki z manioku to alternatywa dla tradycyjnych frytek ziemniaczanych, popularna w wielu krajach tropikalnych. Maniok, znany również jako cassava, ma lekko słodkawy, orzechowy smak, który po usmażeniu staje się jeszcze bardziej wyraźny. Frytki z manioku są zazwyczaj bardziej chrupiące na zewnątrz i bardziej miękkie w środku niż frytki ziemniaczane. Często serwuje się je jako dodatek do dań mięsnych lub rybnych, ale świetnie smakują również jako samodzielna przekąska. Popularne są z różnymi sosami, takimi jak sos czosnkowy, majonez, ketchup, sos chili, czy sosy na bazie jogurtu.