i Autor: Piotr Bławicki/Super Express Robert Gortat, Janusz Gortat i Marcin Gortat

Wzruszające wspomnienia Gortata

W taki sposób Marcin Gortat świętował z ojcem i bratem angaż w NBA. „Super Express” towarzyszył im w tych chwilach

Kiedy koszykarz Marcin Gortat zdobył angaż do NBA, przyjechał do Polski celebrować sukces, także w gronie rodzinnym, z ojcem Januszem, dwukrotnym medalistą olimpijskim w boksie oraz bratem przyrodnim Robertem, byłym pięściarzem. Zrobił to w niecodzienny sposób. Wtedy „Super Express” towarzyszył im w tych pięknych chwilach, które dzisiaj wracają w pamięci po tym jak niedawno zmarł senior rodu.