i Autor: REPRODUKCJA PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS ARCHIWUM PRYWATNE ZAWODNIKA

Piękna sesja

Co za urocze zdjęcia lekkoatletów na Wielkanoc! Po ich zobaczeniu króliczek zacznie mówić ludzkim głosem, a jego łapki same złożą się do oklasków

Na co dzień zabiegani (dosłownie), w czasie Świąt Wielkanocnych mogą spędzić błogi czas w gronie najbliższych. Nasi wspaniali lekkoatleci kończą przygotowania do tego magicznego czasu. Co ciekawe, nie wszyscy spędzą go, biesiadując przy wielkanocnym stole. Zobaczcie wyjątkową, świąteczną galerię zdjęć naszych lekkoatletów.