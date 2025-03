Ewa Swoboda o traceniu kilogramów przed ważną imprezą. To dzieje się teraz, ważna deklaracja

To przytłoczyło Ewę Swobodę tuż po igrzyskach. Zrobiło się bardzo nieprzyjemnie, zwykła czynność była problemem

Na medal liczymy w przypadku Ewy Swobody. Nasza sprinterka (60 m) jest pełna nadziei przed startem holenderskiego czempionatu.

- Jestem gotowa na mistrzostwa Europy. Ważne jest to, że poprawiłam wyjście z bloków, co dodało mi pewności siebie. Przed mistrzostwami zrzuciłam kilogram, czuję się przygotowana do walki o medal – mówi Swoboda.

Ewa Swoboda: Jestem gotowa na mistrzostwa Europy

Pia Skrzyszowska, nasza fantastyczna płotkarka, jest również jedną z faworytek do medali. Choć miała przed mistrzostwami trochę problemów.

- Początek sezonu w moim wykonaniu był w moim wykonaniu żenujący, ale było to spowodowane problemami zdrowotnymi różnego typu. Nie ma co na to jednak zwalać. Teraz odzyskałam luz, wróciła też technika – podkreśla Skrzyszowska.

Z kolei rewelacja tego roku, Jakub Szymański, z wielką pewnością siebie czeka na swój bieg na 60 m przez płotki. Nic dziwnego, sprinter jest od początku tego roku w ogromnym gazie.

- Jadę z pewnością siebie na mistrzostwa Europy, nadal z najlepszym wynikiem w Europie. Jadę rozbroić mistrzostwa Europy. Nie widzę innej opcji, niż wywalczyć medal w Apeldoorn – zarzeka się Szymański.

