Emilia Ankiewicz-Obukowicz na nowych zdjęciach. Nieprzeciętna uroda

Emilia Ankiewicz-Obukowicz to jedna z bardziej znanych kibicom biegaczek. Choć nigdy nie podbiła areny międzynarodowej, to w kraju sięgała po wiele medali w biegu na 400 metrów przez płotki i sztafecie 4x400 metrów. Łącznie zdobyła 6 srebrnych medali oraz 3 brązowe – nigdy jednak nie sięgnęła po mistrzostwo Polski. Do jej sukcesów można również doliczyć srebrny medal na Uniwersjadzie w 2015 roku w biegu na 400 metrów przez płotki. Na arenie międzynarodowej jej najlepszym wynikiem było 8. miejsce na ME w Amsterdamie, do tego osiągnęła półfinał na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Tam została okrzyknięta „miss igrzysk olimpijskich”.

Emilia Ankiewicz-Obukowicz wciąż zachwyca. Zobacz więcej jej zdjęć w galerii poniżej:

Niespodziewanie w 2021 roku, w wieku niespełna 31 lat, Emilia Ankiewicz zakończyła swoją karierę, tłumacząc to m.in. problemami zdrowotnymi. Odtąd mogła skupić się jednak na życiu prywatnym i rok później wyszła za mąż za Michała Obukowicza i przyjęła podwójne nazwisko. Obecnie Emilia Ankiewicz-Obukowicz zajmuje się trenowaniem innych. Dużą rozpoznawalność Emilii Ankiewicz-Obukowicz przyniosła uroda, jednak sama zawodniczka przyznawała, że w pewnym momencie stało się to dla niej przekleństwem. – To cholernie bolało, że nie doceniano moich wyników, a skupiano się na urodzie. Nie ukrywam, że docenienie mojej urody było miłe. Bolało jednak to, kiedy w pewnym momencie nikt nie utożsamiał mnie z tym, że jestem lekkoatletką, a z tym, że jestem miss igrzysk w Rio. Najgorsze były starty w mityngach w Polsce – mówiła w rozmowie z portalem „Onet” – Zawodniczki przedstawiano ich sukcesami i wynikami. A przy mnie było często „miss igrzysk w Rio". To było bulwersujące, że tylko tyle potrafiono o mnie mówić. Raz zwróciłam uwagę jednemu z naszych telewizyjnych komentatorów. Po tej rozmowie opamiętał się. Przyznał, że sądził, iż będzie to dla mnie miłe. I rzeczywiście byłoby, gdyby to było tylko dopowiedzenie do tego, co ma o mnie do powiedzenia – dodała. W galerii powyżej zobaczysz, jak obecnie wygląda Emilia Ankiewicz-Obukowicz.

