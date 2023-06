Kolejny medal dla Polski! Świetny bieg na Igrzyskach Europejskich, panie wywalczyły srebro!

Co to był za bieg! Ewa Swoboda nie dała szans rywalkom, mamy złoto Igrzysk Europejskich

to nie tak miało wyglądać

Co za wyczyn!

Polska sztafeta 4 x 100 m kobiet zdobyła na Stadionie Śląskim w Chorzowie srebrny medal Igrzysk Europejskich z czasem 42,97. Wygrały Holenderki - 42,61.

Polki pobiegły w składzie Marika Popowicz-Drapała, Monika Romaszko, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Trzecie na mecie były Hiszpanki (43,13).

„Cieszymy się wspólnie. Czułyśmy ciężar na swoich barkach, że rywalizujemy dla drużyny i każdy punkt jest na wagę złota. Walnie przyczyniłyśmy się do punktacji. Cieszymy się, że liczymy się wśród najlepszych” - powiedziała Popowicz-Drapała,

„Biegałyśmy przy dość bezpiecznych zmianach, bo nie mogłyśmy ryzykować tym, że zostaniemy bez punktów. Zdobyłyśmy ich 15, więc jesteśmy zadowolone” – dodała Romaszko.

„Cieszymy się że wywalczyłyśmy medal, udało się złamać 43 sekundy, to duży plus przed mistrzostwami świata, które będą w sierpniu. To była taka mała rozgrzewka” - oceniła Magdalena Stefanowicz.

„To była nasza pierwsza sztafeta. Fajnie, że udało się skończyć bardzo dobrze. Ja dziś się takiego czasu nie spodziewałam, jak na pierwszy start. To dobrze” - zaznaczyła Swoboda.

Lekkoatleci o medale igrzysk rywalizują podczas drużynowych mistrzostw Europy rozgrywanych w Chorzowie, w których startuje 16 ekip.