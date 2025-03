Myślę, że medal doda mi skrzydeł. Mam większe ambicje i duże nadzieje na najbliższe mistrzostwa świata (HMŚ w Chinach pod koniec marca - red.). Mam kolejny cel do zrealizowania, czyli bieganie poniżej dwóch minut. Mam 31 lat i wypomina mi się wiek, ale nie uważam, że to jest jakaś granica, to tylko cyfry. Trzeba mieć odwagę do dokonania zmian i pomysł na siebie. To potrafi ponieść na fali, są wtedy szanse na powodzenie i drugie życie. Mentalnie czuję się jak nowo narodzona.