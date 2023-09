Natalia Kaczmarek przekazała wspaniałe wieści! Srebrna medalistka z Budapesztu szykuje się do najważniejszego dnia w życiu

Natalia Kaczmarek niewiele ponad miesiąc temu przeszła do historii – została pierwszą polską biegaczką, która sięgnęła po medal mistrzostw świata w biegu na 400 metrów. Sięgnęła ona po od razu po tytuł wicemistrzyni świata, przegrywają bieg tylko z Marileidy Paulino. Bieg o srebro był niezwykle emocjonujący, bo Kaczmarek dopiero na ostatniej prostej wyprzedziła kilka rywalek i znalazła się tuż za plecami najlepszej biegaczki. Teraz Natalia Kaczmarek i jej partner Konrad Bukowiecki postanowili zdradzić, że niedługo wezmą ślub!

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki powiedzą sobie sakramentalne „tak”

O swojej decyzji para lekkoatletów poinformowała w rozmowie z faktem. Co ciekawe, za rok nie będziemy już mówić o startach Natalii Kaczmarek, a Natalii Bukowieckiej – biegaczka postanowiła, że nie pozostanie przy swoim nazwisku ani nie będzie tworzyła podwójnego. – We wrześniu przyszłego roku bierzemy ślub, niedaleko Olsztyna (…) Po ślubie nie będę dwojga nazwisk, byłoby za dużo pisania. Zostanę panią Bukowiecką – zdradziła srebrna medalistka MŚ z Budapesztu.

Biegaczka i kulomiot są już ze sobą 5 lat. W rozmowie z „Faktem” Natalia Kaczmarek zdradziła też nieco kulisów z ich życia prywatnego. Mimo że oboje to sportowcy, to mają całkiem inne podejście do czasu wolnego! – Trochę różnimy się, jeśli chodzi o aktywności poza treningowe. Ja lubię ruch, długie spacery. Konrad wolałby poleżeć. Szukamy złotego środka. Mówię "OK, to dziś poleżymy, a jutro spacer" – wyjawiła Kaczmarek.