Paweł Fajdek podzielił się radosną wiadomością. Eksplozja szczęścia i morze gratulacji

Paweł Fajdek postanowił nie czekać do zakończenia sportowej kariery ze stawianiem kolejnych ważnych kroków w życiu. Choć życie sportowca wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i niemal ciągłymi wyjazdami, to okazuje się, że można je połączyć również z innymi aspektami, jak choćby edukacja. Już jakiś czas temu znany w całym kraju młociarz postanowił rozpocząć studia na wyższej uczelni. Na Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie spędził kilkanaście lat, ale wreszcie mógł podzielić się w internecie radosną wiadomością - sportowiec ukończył studia, a jego wynik końcowy robi spore wrażenie.

Paweł Fajdek o swoich studiach

Z instagramowego wpisu można wywnioskować, że zanim Paweł Fajdek uzyskał stopień licencjata, to przeszedł naprawdę długą do tego drogę. Na studia pierwszego stopnia poświęcił bowiem... czternaście lat! "Dotychczasowy rekord Uczelni studiów pierwszego stopnia, który należał do Roberta Lewandowskiego został pobity! po 14 latach LICENCJAT NA 5" - napisał wyraźnie zadowolony z osiągnięcia Fajdek.

Morze gratulacji dla Pawła Fajdka

Na tego rodzaju wpis kibice mogli zareagować tylko w jeden sposób. "Brawo!", "Gratulacje", "Świetna robota" - to tylko niektóre z komentarzy, będących pod wrażeniem internautów. Nie zabrakło również tych, którzy do gratulacji postanowili dorzucić szpileczki. "Zanosi się na magistra przed pięćdziesiątką", "Nie czas się liczy a efekt" - czytamy również przy zdjęciu na portalu społecznościowym.