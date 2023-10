Robił potężne dopingowe machlojki, dostał aż 10 lat dyskwalifikacji!

Paweł Fajdek pobił rekord Roberta Lewandowskiego! Zajęło mu to długie lata, wszystko wyjawił jednym zdjęciem!

Do wszystkiego się przyznał!

Titus Ekiru brał udział w procederze, w którym współpracował ze znanym lekarzem w kenijskim szpitalu. Doszło między nimi do zmowy w celu poprawy wydolności zawodnika nielegalnymi metodami. Ekiru był najbardziej znany z ustanowienia rekordu życiowego w maratonie wynoszącego 2:02:57 – co dało mu szóste miejsce na liście wszech czasów. Otrzymał tak długą dyskwalifikację, ponieważ uznano go za winnego dwóch zarzutów manipulowania i dwukrotnego uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność zakazanych substancji.

Otrzymał zastrzyki z dopingiem od lekarza

Badania antydopingowe podczas maratonów w Mediolanie i Abu Zabi, w połowie i pod koniec 2021 roku, przyniosły wynik pozytywny na obecność w organizmie biegacza substancji o nazwie acetonid triamcynolonu. Zwycięstwa Ekiru w tych imprezach oraz wszelkie nagrody rzeczowe i finansowe zostały anulowane.

Natalia Kaczmarek przekazała wspaniałe wieści! Srebrna medalistka z Budapesztu szykuje się do najważniejszego dnia w życiu

AIU odkryła, że Ekiru porozumiał się z lekarzem w hrabstwie Nandi w Kenii, od którego dwukrotnie (29 kwietnia 2021 r. i 6 maja 2021 r.) otrzymał zastrzyki ze wspomnianym środkiem podczas nieudokumentowanych wizyt w szpitalu. Dochodzenie AIU wykazało również, że 19 listopada 2021 r. Ekiru przeszedł trzecie nieudokumentowane leczenie szpitalne, podczas którego otrzymał zastrzyk petydyny i tabletki meperydyny (petydyny) oraz inne leki na ostry ból.

Paweł Fajdek pobił rekord Roberta Lewandowskiego! Zajęło mu to długie lata, wszystko wyjawił jednym zdjęciem!

Światowa Agencja Antydopingowa WADA zakazała stosowania triamcynolonu od 2014 r., ponieważ ten lek pomaga sportowcom schudnąć bez znaczącej utraty mocy.

Nie pobiegnie do 2032 roku

AIU oświadczyło: „Lekarz stwierdził, że szpital nie rejestrował wizyt Ekiru, ponieważ „sportowiec pojawił się wcześnie rano, przed otwarciem biur rejestracyjnych. Ekiru powiedział, że podczas swojej pierwszej wizyty 29 kwietnia otrzymał numer ambulatoryjny i kartę, z których następnie skorzystał podczas swojej drugiej wizyty 6 maja, ale dokumenty szpitalne uzyskane przez AIU wykazały, że numer ambulatoryjny został wydany Ekiru dopiero 16 czerwca 2021 r.; był to jedyny przypadek, w którym szpital potwierdził obecność Ekiru w charakterze pacjenta ambulatoryjnego”.

Nie żyje słynny polski trener. Wzruszające pożegnanie jego wychowanki: Dzięki Tobie trenerze-dziadku...

W związku z tym AIU stwierdziła, że dokumentacja medyczna Ekiru przedłożona w celu wyjaśnienia jego dwóch pozytywnych testów została sfałszowana i niezgodna z dokumentami szpitalnymi.

Ekiru początkowo zasygnalizował zamiar zakwestionowania zarzutów, ale po zapoznaniu się z dowodami zdecydował, że nie chce już kontynuować sprawy. Jego dyskwalifikacja biegnie 28 czerwca 2022 r. – daty tymczasowego zawieszenia – do 27 czerwca 2032 r.