Schwytano morderców olimpijczyka. Dwie osoby zatrzymane przez policję miały dźgnąć go nożem

Tragiczne wieści pojawiły się w sylwestrowy wieczór. Świat lekkoatletyki pogrążył się w głębokiej żałobie po śmierci zaledwie 34-letniego uczestnika trzech igrzysk olimpijskich. Tymczasem policja w kraju Afryki Wschodniej, położonym na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, zatrzymała dwie osoby w wieku około trzydziestu lat, uważane za głównych podejrzanych w sprawie zabójstwa urodzonego w Kenii sportowca Benjamina Kiplagata, który reprezentował Ugandę na arenie międzynarodowej.

Tragiczna wiadomość. Zamordowano trzykrotnego olimpijczyka! Miał tylko 34 lata

Według komendanta lokalnej policji Stephena Okala dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych na obrzeżach miasta Eldoret w dolinie Rift. – Dwaj podejrzani to znani przestępcy, którzy terroryzują społeczeństwo – powiedział Okal agencji AFP. – Jesteśmy na zaawansowanym etapie śledztwa i prawdopodobnie jutro skierujemy sprawę do sądu.

Urodzony w Kenii lekkoatletka Kiplagat zyskał światową sławę reprezentując Ugandę w biegu na 3000 m z przeszkodami. Zdobył srebro w mistrzostwach świata Juniorów w lekkoatletyce rozgrywanych w Polsce w 2008 roku i brąz w mistrzostwach Afryki w lekkoatletyce w 2012 roku w Beninie. Reprezentował także Ugandę na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata. Dotarł do półfinału igrzysk w Londynie w 2012 r. Startował także w Rio w 2016 r.

Masakra w Pradze. Jedną z ofiar mordercy jest reprezentantka kraju. Lekkoatletka miała zaledwie 20 lat

World Athletics, światowy organ zarządzający lekkoatletyką, wyraził „zszokowanie i zasmucenie” śmiercią Kiplagata oraz złożył kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych X.

Chcieli porwać sportowca

Co się wydarzyło? W minioną sobotę wieczorem znaleziono w samochodzie ciało 34-letniego sportowca z głęboką raną od noża w szyi. Chociaż motyw morderstwa był nieznany, policja stwierdziła, że dwaj mężczyźni na motocyklu chcieli porwać Kiplagata. Ten jednak zderzył się swoim samochodem z ich motorem.

Smutna informacja rozdarła nam serce. Nie żyje młoda sportsmenka, zginęła w strasznym wypadku, miała tylko 22 lata

– To prawdopodobnie sprowokowało ich do popełnienia tego brutalnego aktu – powiedział Okal, odnosząc się do pchnięcia nożem zadanego sportowcowi. Wspomniał także, że u jednego z podejrzanych znaleziono nóż, którego prawdopodobnie użyto do zabójstwa.