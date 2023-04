Mecz-pułapka dla Legii? Wicelider w pogoni za Rakowem

Choć do zakończenia sezonu PKO BP Ekstraklasy pozostało jeszcze osiem kolejek, już teraz sytuacja Miedzi Legnica wydaje się być ekstremalnie trudna. Beniaminek ma na swoim koncie jedynie 19 punktów, tracąc do bezpiecznej strefy aż 11. Tak naprawdę chyba tylko cud może sprawić, że ekipa z Dolnego Śląska pozostanie na przyszły sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jeśli jednak faktycznie miałoby się tak stać, legniczanie musieliby wreszcie zacząć punktować. Fakty są bowiem takie, że w 2023 roku jedynie dwa zespoły pod względem statystycznym prezentują się gorzej (Wisła Płock i Stal Mielec). Zaledwie 7 punktów ugranych w 10 meczach nikogo w Miedzi jednak nie satysfakcjonuje, jak bowiem zostało wspomniane powyżej, sytuacja klubu w ligowej tabeli jest skrajnie nieciekawa. Czasem wystarczy jednak jeden mały impuls, jedno nieoczekiwane zwycięstwo nad faworytem, aby drużyna odblokowała się mentalnie i zaczęła seryjnie gromadzić punkty. Okazja do swoistego „katharsis” nadarzy się już w najbliższy poniedziałek, gdy Miedź przed własną publicznością zmierzy się z wiceliderem – Legią Warszawa. Zdaniem ekspertów z TOTALbet nie jest to jednak ten przypadek. W opinii bukmachera murowanym kandydatem są goście, którzy bez większych problemów powinni wywieźć z Legnicy komplet punktów.

Wygrana Miedzi jest tym mniej prawdopodobna, że goście z Warszawy prezentują w ostatnich miesiącach naprawdę wysoką formę. Dość powiedzieć, że prowadzony przez Kostę Runjaicia zespół ostatnią porażkę w jakichkolwiek rozgrywkach poniósł… 14 października ubiegłego roku! Warszawianie ulegli wówczas na wyjeździe Wiśle Płock (1:2), notując następnie serię siedemnastu kolejnych spotkań bez porażki. Co więcej, Wojskowi ze znakomitej strony pokazali się także przed tygodniem, w absolutnym szlagierze PKO BP Ekstraklasy, gdy przed własną publicznością zasłużenie pokonali Raków Częstochowa 3:1. Po tej wygranej w stolicy wciąż liczą na odzyskanie tytułu mistrzowskiego, o brak mobilizacji na mecz z Miedzią nie trzeba się chyba zatem obawiać. Historia także przemawia za zespołem z Warszawy – w XXI wieku obie ekipy mierzyły się ze sobą pięciokrotnie i za każdym razem górą była Legia. Najbliżej zwycięstwa legniczanie byli… jesienią ubiegłego roku, gdy przy Łazienkowskiej prezentowali się znakomicie i bardzo szybko wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Jeszcze przed przerwą gospodarze zdołali jednak wyrównać, a po zmianie stron udało im się zadać decydujący cios. Czy i w najbliższy poniedziałek będziemy świadkami równie ekscytującego spotkania? Zdaniem TOTALbet – niekoniecznie. Kursy przygotowane przez bukmachera zdają się sugerować, że będziemy świadkami dość jednostronnego spotkania, w którym to goście ze stolicy będą dyktować warunki. Jak jednak dobrze wiemy, papier przyjmie wszystko, a sprawa finalnie rozstrzygnie się dopiero na zielonej murawie…

Legia Warszawa - Raków Częstochowa:

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Miedź – 5.60 remis – 4.15 Legia – 1.64

Podwójna szansa:

1/X – 2.17 1/2 – 1.25 X/2 – 1.17

Miedź strzeli gola:

tak – 1.66 nie – 2.14

Legia strzeli gola:

tak – 1.16 nie – 4.80

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.00 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.40 powyżej 1.5 – 1.31

poniżej 2.5 – 1.83 powyżej 2.5 – 1.94

poniżej 3.5 – 1.31 powyżej 3.5 – 3.35

poniżej 4.5 – 1.11 powyżej 4.5 – 6.30

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Miedź Legnica – Legia Warszawa dostępna jest W TYM MIEJSCU.

