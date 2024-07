Piękna ta nasza Ekstraklasa! Zmysłowe partnerki wspierają piłkarzy z polskiej ligi

Marczuk ma piękność przy sobie

W minionych rozgrywkach dominowała Jagiellonia, która na koniec cieszyła się z wywalczenia pierwszego mistrzostwa Polski. Odkryciem w ekipie z Podlasia był Dominik Marczuk, który został wybrany młodzieżowcem sezonu. Obiecujący skrzydłowy znajduje się na radarze selekcjonera kadry. Podczas gali ekstraklasy towarzyszyła mu urocza Nicole Nowak.

Do walki o tytuł włączą się ligowi potentaci. Nadzieją Lecha jest Filip Marchwiński, który w ubiegłym roku zadebiutował w reprezentacji Polski. Czy to będzie przełomowy rok dla niego? Napastnik Kolejorza urlop spędził w Dubaju, a u jego boku była sympatia Karolina. Do Legii dołączył Ruben Vinagre, który powinien być gwiazdą ligi. Na pewno furorę na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej zrobi ponętna żona piłkarza Rita Salvador.

Na szczyt chce wrócić także Raków. Pomóc ma w tym napastnik Patryk Makuch sprowadzony z Cracovii, którego na każdym kroku wspiera pełna wdzięków Martyna Jachimek. Na dobry sezon liczą także władze Piasta, w którym liderem jest Patryk Dziczek. Piłkarz śląskiej drużyny ma nadzieję, że wróci do kadry. W każdy razie mocno dopinguje go żona Patrycja.

