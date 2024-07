Claude Goncalves to transfer na miarę mistrzostwa? Tak o nim mówią w Bułgarii, to będą prorocze słowa, zaskoczeni?

Gotowy do walki o mistrzostwo

Do Legii trafił z Ludogorca Razgrad, z którym zdobył trzy tytuły i trzy Puchary Bułgarii. Regularnie występował w europejskich pucharach. To właśnie jego doświadczenie ma pomóc stołecznej drużynie wrócić na mistrzowski tron. Dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński zwrócił uwagę na jego jakość, agresywność i skuteczność w grze obronnej. W podobnym tonie wypowiada się o nim Artur Płatek, polski dyrektor sportowy Botewa Płowdiw. - To piłkarz, którego na dziś potrzebuje Legia - mówi nam Płatek. - Jest w stanie uporządkować jej grę. Potrafi być bezpiecznikiem między grą obronną, a ofensywną. To będzie duże wzmocnienie Legii, która pozyskała gotowego gracza do walki o mistrzostwo i do walki w europejskich pucharach. On da jakość zespołowi - podkreśla przedstawiciel bułgarskiego klubu.

Jest piłkarzem od czarnej roboty

Portugalczyk nie zmarnował trzech lat w Ludogorcu. Wysoko jego umiejętności ocenia także selekcjoner reprezentacji Bułgarii. - Lubię ten typ pomocnika, który biega od jednego do drugiego pola karnego - tłumaczy nam Ilian Iliew, trener bułgarskiej kadry. - Bardzo dobrze radzi sobie z piłką. Nie strzeli dziesięciu goli w sezonie, bo jest piłkarzem od czarnej roboty. On pracuje dla dobra drużyny. Pomaga zarówno w obronie, jak i ataku. Uważam, że będzie bardzo dobrym wzmocnienie Legii. Może brakuje mu trochę szybkości, ale wtedy grałby w mocniejszych ligach - ocenia szkoleniowiec, który prowadzi jednocześnie drużynę narodową i Czerno More Warna.

Najmocniejszy transfer Legii?

Najlepiej możliwości Goncalvesa zna bułgarski kadrowicz Spas Delew, który występował z nim w Ludogorcu. - To najmocniejszy transfer Legii tego lata, trafiła w „10” sprowadzając go - przekonuje Bułgar, znany z gry w Pogoni. - Profesjonalista, który daje z siebie wszystko. Nie tylko w meczu, a i podczas treningów. Jest bardzo waleczny i silny fizycznie. Jest dobry w odbiorze piłki. Zawsze jest zmotywowany i bardzo oddany drużynie dla której się poświęca. W żaden sposób nie oszczędza się! Nie poddaje się i walczy do końca - komplementuje nowego zawodnika stołecznego klubu.

Kibice będą w nim zakochani

Portugalczyk podpisał z Legią trzyletni kontrakt. Warszawski klub pozyskał go za darmo, po wygaśnięciu umowy z mistrzem Bułgarii. - Gdy Claude dowiedział, że przejdzie do Legii, to bardzo chciał nauczyć się mówić po polsku - wyjawia Delew. - Dlatego wraz z Kubą Piotrowskim rozmawialiśmy z nim po polsku. Bardzo mu zależało na tym, aby był przygotowany pod każdym względem. Na pewno kibice Legii będą w nim zakochani. On się nie zatrzymuje. Może rozegrać dwa mecze z rzędu. Taką ma wytrzymałość. To unikatowy piłkarz, a do tego jest niezwykle skromny - dodaje reprezentant Bułgarii.

