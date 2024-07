Artur Jędrzejczyk powiedział to wprost, niczego nie ukrywał. Kapitan o celu Legii w nowym sezonie, odważna deklaracja? [WIDEO]

Trener Goncalo Feio obiecał to fanom

Legia nie tylko chce sięgnąć po mistrzostwo, ale także pokazać w europejskich pucharach. Czy warszawski zespół zdoła w tej edycji zrealizować ambitne plany? Pomóc mają w tym nowi piłkarze. Stołeczny klub sprowadził siedmiu zawodników. Podczas prezentacji zaprezentowano kadrę na nowy sezon. Przed kibicami przemawiał trener Goncalo Feio, który zadeklarował, czego należy oczekiwać po jego podopiecznych.

Claude Goncalves ma być sercem Legii i nową gwiazdą ekstraklasy, potwierdzi klasę? Polski szkoleniowiec tak mówi o Portugalczyku

Kilka słów od Kapitana 🗣️„Tylko mistrzostwo.” pic.twitter.com/21iVhQJyuS— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) July 16, 2024

Taki cel postawiono przed drużyną

Głos zabrał także kapitan Artur Jędrzejczyk. Doświadczony powiedział wprost, jaki cel władze klubu postawiły przed drużyną. - Oczywiście chciałbym coś dodać od siebie - powiedział Artur Jędrzejczyk podczas prezentacji drużyny przed nowym sezonem. - Ale trener tutaj chyba wszystko powiedział. Na odprawach też troszkę siedzimy. Przede wszystkich chciałbym wam podziękować za poprzedni sezon. Za to, że nas wspieraliście do samego końca, że byliście z nami. Za to wam bardzo dziękuję. Tak jak trener wspomniał: przed wami stoi drużyna, która zawsze będzie grała do końca, która odda wszystko dla Legii i będzie się wspierała. Oczywiście mamy jeden cel postawiony w tym roku: tylko mistrzostwo - zapowiedział kapitan warszawskiego klubu.

Ogromny pech gwiazdy Legii, konieczny był zabieg. Juergen Elitim wypada z gry, kiedy wróci?

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak, ma ogromny potencjał Nie, znowu inni ją wyprzedzą Nie interesuje mnie to