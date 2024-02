i Autor: cyfrasport Rafał Gikiewicz

Transferowa karuzela

Stało się! Po dziesięciu latach na obczyźnie, charakterny mistrz Polski wraca na rodzime boiska. „Nie interesuje mnie przeciętność”

To bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci naszej piłki ostatnich kilkunastu lat. W samym środowisku zawodników budzi wiele emocji. Wśród kibiców spora grupa go kocha, część… nienawidzi, nie brak też i tych, którzy czasami uśmiechają się pod nosem, widząc jego wystąpienia w mediach społecznościowych i słuchając słów wypowiadanych publicznie. Na pewno jest postacią nietuzinkową – na boisku i poza nim. O tym przekonać się teraz będą mogli fani Widzewa. Kontrakt w Łodzi – na razie do końca sezonu – podpisał Rafał Gikiewicz.